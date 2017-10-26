Komadan çıkış belirtileri var

İbiş, İbn-i Sina Hastanesi önünde şunları söyledi: “Reanimasyon servisinde yoğun bakım altında. Yaşamsal bulguları tümüyle normal, kendi kendine yeterli solunumu mevcut. Bilincin açılmasına dönük umut verici gelişmeler var. Ağrılı uyaranlara cevabı daha belirgin, kol ve bacaklarda hafif hareketleri mevcut. Bunlar bizim için çok sevindirici. Sürecin daha iyi noktalara ulaşacağını umuyoruz. Ama sabırlı olmamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Bugün (dün) uyandırılmış durumda, muayeneleri yapıldı. Tekrar dinlendirmeye devam edilecek.”