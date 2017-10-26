Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Komadan çıkış belirtileri var

    Komadan çıkış belirtileri var

    ANKARA
    26.10.2017 - 00:43 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin, “Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

    İbiş, İbn-i Sina Hastanesi önünde şunları söyledi: “Reanimasyon servisinde yoğun bakım altında. Yaşamsal bulguları tümüyle normal, kendi kendine yeterli solunumu mevcut. Bilincin açılmasına dönük umut verici gelişmeler var. Ağrılı uyaranlara cevabı daha belirgin, kol ve bacaklarda hafif hareketleri mevcut. Bunlar bizim için çok sevindirici. Sürecin daha iyi noktalara ulaşacağını umuyoruz. Ama sabırlı olmamız gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Bugün (dün) uyandırılmış durumda, muayeneleri yapıldı. Tekrar dinlendirmeye devam edilecek.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , deniz baykal , chp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri