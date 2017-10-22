Köln'de skandal harita! 'Türkiye'nin yarısını...'

Almanya'nın Köln kentinde Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını ve Kıbrıs'ı 'Ermenistan' gibi gösteren skandal bir harita gösterildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken skandal haritanın Köln Katedrali gibi ülkenin en bilinen yerlerinden birinin önünde gösterilmesi ise dikkat çekti.

Son dönemde Türkiye ile kriz yaşayan Almanya'da Türkiye'nin yarısını ve KKTC'yi 'Ermenistan' olarak gösteren bir harita gösterildi. Almanya Ermeni Piskoposluğu, "Ağrı Dağı'nın Sessizliği-Ermeni Kültürü ve Tarihi" isimli 25. yıl etkinliği kapsamında Almanya Köln Katedrali önünde düzenlenen etkinlik büyük tepki çekti... Haritada, Türkiye'nin yarısı "Ermeni yurdu" olarak gösterilmekle kalmazken, KKTC de bu haritaya dahil edilmiş görünüyor. Sosyal medyada, Alman makamlarının söz konusu haritaya karşı sessiz kalmasına yönelik tepkiler dile getirildi. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR