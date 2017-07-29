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    Koca dehşeti: Karısını ve kızını öldürdü

    DHA
    29 Temmuz 2017 - 19:58Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 21:47

    ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi 40 yaşındaki Hanife Ertan ile kızı 20 yaşındaki Sevda'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

    Olay, akşam saatlerinde Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın konuşup barışma isteğinde bulunduğu Hanife Ertan, yanındaki kızı Sevda ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Sevda'ya peş peşe ateş etti.

    Koca dehşeti: Karısını ve kızını öldürdü

    Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Sevda Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, annesi Hanife Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hanife Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı

     

    Etiketler: şanlıurfa , dehşet , Viranşehir
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