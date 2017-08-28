Kız arkadaşı istemedi diye oğlunu öldürmüş!

David 'D.J.' Creato Jr.'ın, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkmadan birkaç hafta önce suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, Creato'nun Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki Julia Stensky adlı kız arkadaşı çocuğu istemediği ve velayetinden vazgeçmesini talep ettiği için Brendan'ı öldürdüğünü söyledi.

Creato, baba olmasından ötürü Stensky'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda sık sık kavga ettiklerini dile getirdi.

17 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNE YÖNELİK SUÇLAMA YOK

​Savcıların, Creato için 10 yıl hapis cezası talebinde bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Creato'nun kız arkadaşı Stensky herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.