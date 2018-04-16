Zeugma’ya çelik çatı
FIRAT Nehri kıyısında yer alan ve ‘Çingene Kızı’ mozaiğiyle ünlenen Zeugma antik kentindeki eserleri yağmur ve sıcaktan koruyacak yeni nesil çatının yapımı tamamlandı.
Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki Belkıs Mahallesi yakınlarında bulunan, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma antik kentinde yaklaşık 48 yıldır kazı çalışması devam ediyor.
Birecik Barajı'nın yapımı sırasında su altında kalma riski bulunan başta ‘Çingene Kızı’ mozaiği olmak üzere birçok eser, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Müzesi'nde sergileniyor. Yaklaşık 20 bin dönüm üzerine kurulu antik kentin tepe kısmındaki ‘Mousalar Evi’ olarak adlandırılan Roma villasındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan eserler ise yerinde bırakılarak ziyaretçilere açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği antik kentteki bu eserleri yağmur ve sıcaktan korumak için yeni nesil çatı yaptırdı. Yeni çatı, ışığı geçirerek aydınlık bir ortam oluşmasına imkân verirken, ısıyı engelleyerek mozaiklerin zarar görmesinin önüne geçiyor.
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