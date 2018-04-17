Yılın sanatçısı
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD), ‘Dünya Sanat Günü Ödülleri’, önceki gece Pera Palas Otel’de yapılan özel bir törenle sahiplerini buldu.
UPSD Başkanı Bedri Baykam’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Sibel Baykam üstlendi.
Her yıl Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’da kutlanan ‘Dünya Sanat Günü’ kapsamında düzenlenen ‘gala gecesi’nde ‘Yılın Sanatçısı’ ödülü Şükran Moral’a verildi. Moral ödülünü Demet Sabancı Çetindoğan ve İstanbul Modern direktörü Levent Çalıkoğlu’nun elinden aldı. ‘Yılın Sanat Basını’ ödülüne İnci Aksoy değer görülürken, ‘Yılın Sanat İnsanı’ ödülü Yahşi Baraz’a, ‘Yılın Genç Sanatçısı Ödülü’ Refik Anadol’a verildi. ‘Yılın Sanat Kurumu’ ödülüne ise Atatürk Kültür Merkezi değer görüldü. Ödül, AKM’nin yıkılmaması için büyük çaba gösteren TMMO avukatı Can Atalay’a tiyatro sanatçıları Orhan Aydın ve Orhan Kurtuldu tarafından verildi.
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