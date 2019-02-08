‘Yeni Hayat’ın resimleri
RESSAM Orhan Deliorman’ın ‘Yeni Hayat’ adını verdiği sergisi dün İstanbul Balat’taki Perispri Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin adının ‘Yeni Hayat’ oluşu tesadüf değil.
Sanatçı 11 sene önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa mahkum olsa da sanatsal üretimini hiç bırakmadı. Kullanabildiği sağ eli ve müthiş hayal gücünü tuvale yansıtan Deliorman’ın sergisi Cahide Erel’in galeri sponsorluğunda sanatseverlerle buluştu. Ressam Günseli Vural Toker sanatçıyı ve serginin öyküsünü şöyle anlatıyor: “Aynı okuldan mezun olduğum Orhan ağır bir beyin kanaması geçirmişti. Lüksemburg’da yaşadığım için ziyarete gidemezdim ama ona mektup yazmaya başladım. Hayattan, sanattan aklıma ne gelirse yazdım. Geçen sene İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde onu ziyaret ettiğimde mektuplarımı yanındaki camın oraya koymuş olduğunu gördüm. Moralim bozulunca okuyorum dedi. En fazla 3-4 sene daha yaşar ölürüm, dedi. Kızdım. “Ne münasebet, sen ne biçim sanatçısın, sanatta pes edilmez. Senin çalışan bir sağ elin var, resim yapacaksın ve ben senin sergini açacağım, buna söz veriyorum” dedim. Paris’ten istediği malzemeleri götürdüm. Çalışma şartları zordu. Portreler yaptı, pastel peysajlar yaptı. Peysajlarda hep İstanbul vardı. Özelediği her şey resimlerinde görmek mümkündü.”
1951 doğumlu Orhan Deliorman sanat hayatına 1970’li yıllarda başlamıştı. Deliorman’ın bu son döneminde yaptığı eserlerden oluşan ‘Yeni Hayat’ sergisi Perispri Balat’ta görülebilir.
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:10, Fatih, İstanbul.
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