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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yeni Hayat’ın resimleri

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‘Yeni Hayat’ın resimleri

RESSAM Orhan Deliorman’ın ‘Yeni Hayat’ adını verdiği sergisi dün İstanbul Balat’taki Perispri Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin adının ‘Yeni Hayat’ oluşu tesadüf değil.

 Sanatçı 11 sene önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa mahkum olsa da sanatsal üretimini hiç bırakmadı. Kullanabildiği sağ eli ve müthiş hayal gücünü tuvale yansıtan Deliorman’ın sergisi Cahide Erel’in galeri sponsorluğunda sanatseverlerle buluştu. Ressam Günseli Vural Toker sanatçıyı ve serginin öyküsünü şöyle anlatıyor: “Aynı okuldan mezun olduğum Orhan ağır bir beyin kanaması geçirmişti. Lüksemburg’da yaşadığım için ziyarete gidemezdim ama ona mektup yazmaya başladım. Hayattan, sanattan aklıma ne gelirse yazdım. Geçen sene İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde onu ziyaret ettiğimde mektuplarımı yanındaki camın oraya koymuş olduğunu gördüm. Moralim bozulunca okuyorum dedi. En fazla 3-4 sene daha yaşar ölürüm, dedi. Kızdım. “Ne münasebet, sen ne biçim sanatçısın, sanatta pes edilmez. Senin çalışan bir sağ elin var, resim yapacaksın ve ben senin sergini açacağım, buna söz veriyorum” dedim. Paris’ten istediği malzemeleri götürdüm. Çalışma şartları zordu. Portreler yaptı, pastel peysajlar yaptı. Peysajlarda hep İstanbul vardı. Özelediği her şey resimlerinde görmek mümkündü.”

1951 doğumlu Orhan Deliorman sanat hayatına 1970’li yıllarda başlamıştı. Deliorman’ın bu son döneminde yaptığı eserlerden oluşan ‘Yeni Hayat’ sergisi Perispri Balat’ta görülebilir.

Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:10, Fatih, İstanbul.

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