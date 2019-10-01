'Uzun Cumartesi'ler başlıyor
Arter, 'Uzun Cumartesi'ler ile ziyaretçilerine daha uzun süreyle kapılarını açık tutmaya hazırlanıyor. Sergilere girişin 2 Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olduğu Arter, her ayın ilk cumartesi günü 'Uzun Cumartesi' kapsamında 11.00–24.00 arasında ziyaret edilebilecek.
Arter’in açılış programında koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi yer alıyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan 'Saat Kaç?' başlıklı sergi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı 'Kelimeler Pek Gereksiz' başlıklı koleksiyon grup sergisi, jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976'da hayatını kaybeden sanatçının 39 yapıtının yanı sıra arşivinden bir seçkiyi bir araya getiriyor. Ayşe Erkmen’in 'Beyazımtırak' başlıklı sergisi, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiriyor. Rosa Barba’nın 'Gizli Konferans' başlıklı yerleştirmesi sanatçının 2010-2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşuyor. İnci Furni’nin 'Bir An İçin Durdu' başlıklı kişisel sergisi, galeri mekânını ve bu mekâna yerleşim sürecini yapıtlarının bir parçası haline getiren sanatçının desenler, video performanslar ve nesneler aracılığıyla oluşturduğu mekânsal bir düzenleme sunuyor. Céleste Boursier-Mougenot’nun 'offroad, v.2' başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgârın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor. Arter’in açık olduğu salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, 14.00’te ve 17.00’de olmak üzere günde iki kez rehberli sergi turları gerçekleştiriliyor. 'Uzun Cumartesi'lerde ise 19.00’da ve 21.00’de ek turlar düzenleniyor. Tüm açılış sergilerini kapsayan rehberli turlara katılmak için biletler Arter’deki Danışma ve Bilet Gişesi’nden temin edilebiliyor. Her cumartesi günü 12.00-13.00 arasında ise tüm sergileri kapsayan İngilizce rehberli tur gerçekleştiriliyor.
Beş yıl boyunca Arter’in kurumsal sponsorluğunu üstlenen Tüpraş’ın desteği sayesinde sergiler, 2 Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olarak gezilebiliyor. Arter salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00-19.00; perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık. Yeni binasında sergilerle beraber sanatın çeşitli disiplinlerinden etkinlikler, konuşmalar, atölye çalışmaları gibi öğrenme olanakları sunan Arter, her ayın ilk cumartesi günü 'Uzun Cumartesi' kapsamında 11.00-24.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
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