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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kitap Sanat
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Umut Kapısı’nı yok ettiler

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Umut Kapısı’nı yok ettiler

HEYKELTIRAŞ Prof. Dr. Meriç Hızal (75) 26 yıl önce Üsküdar İskele Parkı’na yaptığı ‘Umut Kapısı’ adlı anıt-heykelin kendisinden izin alınmadan yıkılıp yok edildiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 275 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof. Dr. Hızal, eserinin yine aynı şekilde yerine koyulmasını talep etti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Prof. Dr. Meriç Hızal’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin heykel bölümünde ‘profesör’ unvanını alan ilk kadın öğretim üyesi olduğu ifade edildi. Müvekkilinin 1992 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İstanbul Açık Alanlara Üç Boyutlu Sanat Yapıları Yerleştirme Etkinliği konulu yarışmaya davet edildiğini belirten Meriç Hızal’ın avukatı Cengiz Akıncı dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Müvekkilim, 60 sanatçı arasında yer almıştır. 32 sanatçının 55 yapıtla katıldığı yarışmada jüri tarafından ödüllendirilen iki sanatçıdan birisi olarak ‘Umut Kapısı’ isimli anıt-heykelini Üsküdar İskele Parkı’nda meydana getirmiştir. ‘Umut Kapısı’ adlı yapıt, 10 Mart 1993 tarihli sözleşme ile Üsküdar İskele Parkı’nda yuvarlak form verilmiş yeşil alanda uygulanmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede anıt-heykelin maliyetinin 565 bin lirayı geçmeyeceği öngörülmüştür. Yaklaşık 26 yıl Üsküdar İskele Parkı’nda bulunan ‘Umut Kapısı’ adlı sanat eseri, davalı İBB tarafından 2018 Ağustos ve Eylül ayında yıkılarak müvekkil Prof. Meriç Hızal’ın rızası alınmadan ‘yok’ edildiği ihbarı geldi.

BELEDİYE GÖRÜŞMEDİ

Müvekkil Prof. Meriç Hızal da davalı İBB yetkilileriyle görüşmek istedi, ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine müvekkil, noterden ihtarname göndererek ‘Umut Kapısı’ adlı eserin aynı yerinde ve aslına uygun şekilde halka sunulmasını, aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunup tazminat davasını açacağını bildirmiştir. Davalı tarafından herhangi bir kamu yararı olmaksızın haksız olarak yok edilen ‘Umut Kapısı’ adlı anıt-heykelin ilk kez sergilendiği aynı yerde, orijinal projesine uygun olarak yeniden halka arz edilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkilime 275 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep ediyoruz”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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