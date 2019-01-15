‘Umut Kapısı’nı yok ettiler
HEYKELTIRAŞ Prof. Dr. Meriç Hızal (75) 26 yıl önce Üsküdar İskele Parkı’na yaptığı ‘Umut Kapısı’ adlı anıt-heykelin kendisinden izin alınmadan yıkılıp yok edildiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 275 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof. Dr. Hızal, eserinin yine aynı şekilde yerine koyulmasını talep etti.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Prof. Dr. Meriç Hızal’ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin heykel bölümünde ‘profesör’ unvanını alan ilk kadın öğretim üyesi olduğu ifade edildi. Müvekkilinin 1992 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İstanbul Açık Alanlara Üç Boyutlu Sanat Yapıları Yerleştirme Etkinliği konulu yarışmaya davet edildiğini belirten Meriç Hızal’ın avukatı Cengiz Akıncı dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Müvekkilim, 60 sanatçı arasında yer almıştır. 32 sanatçının 55 yapıtla katıldığı yarışmada jüri tarafından ödüllendirilen iki sanatçıdan birisi olarak ‘Umut Kapısı’ isimli anıt-heykelini Üsküdar İskele Parkı’nda meydana getirmiştir. ‘Umut Kapısı’ adlı yapıt, 10 Mart 1993 tarihli sözleşme ile Üsküdar İskele Parkı’nda yuvarlak form verilmiş yeşil alanda uygulanmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede anıt-heykelin maliyetinin 565 bin lirayı geçmeyeceği öngörülmüştür. Yaklaşık 26 yıl Üsküdar İskele Parkı’nda bulunan ‘Umut Kapısı’ adlı sanat eseri, davalı İBB tarafından 2018 Ağustos ve Eylül ayında yıkılarak müvekkil Prof. Meriç Hızal’ın rızası alınmadan ‘yok’ edildiği ihbarı geldi.
BELEDİYE GÖRÜŞMEDİ
Müvekkil Prof. Meriç Hızal da davalı İBB yetkilileriyle görüşmek istedi, ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine müvekkil, noterden ihtarname göndererek ‘Umut Kapısı’ adlı eserin aynı yerinde ve aslına uygun şekilde halka sunulmasını, aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunup tazminat davasını açacağını bildirmiştir. Davalı tarafından herhangi bir kamu yararı olmaksızın haksız olarak yok edilen ‘Umut Kapısı’ adlı anıt-heykelin ilk kez sergilendiği aynı yerde, orijinal projesine uygun olarak yeniden halka arz edilmesini istiyoruz. Ayrıca müvekkilime 275 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep ediyoruz”
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