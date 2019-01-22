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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Topkapı Sarayı, 2018'de en çok ziyaret edilen müze oldu

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Topkapı Sarayı, 2018'de en çok ziyaret edilen müze oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 2018'de Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.
Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2017'de 20 milyon 509 bin 746 iken, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. 2018'de en çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

AYASOFYA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ MÜZE

Verilere göre, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, 2 milyon 890 bin 873 kişi ile en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. 2018'de Konya Mevlana Müzesini 2 milyon 817 bin 386 kişi ziyaret etti. Mevlana Müzesi, en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.
Dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan ve travertenleriyle ünlü Pamukkale Ören Yeri de en çok ziyaret edilen dördüncü alan olarak Bakanlığın listesine girdi. Pamukkale, bir yılda toplam 2 milyon 172 bin 740 kişiyi ağırladı.

Öte yandan en çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ne 1 milyon 543 bin 690 kişi ziyarette bulundu.  Nevşehir ve çevresinde birbirinden önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.
Efes Ören yerini sırasıyla Nevşehir Göreme Örenyeri (1 milyon 104 bin 217 ziyaretçi), Çanakkale Troia Örenyeri (531 bin 530 ziyaretçi), Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri (529 bin 904 ziyaretçi), Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri (491 bin 784 ziyaretçi), Nevşehir Hacıbektaş Müzesi (443 bin 160 ziyaretçi) takip etti.

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