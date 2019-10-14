‘Tarih Yeniden Yazılıyor’
42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne dahil edilen Göbeklitepe için sanatçılar bir araya geliyor. #TarihYenidenYaziliyor etiketi ve ‘Bereketli Hilal’ ismiyle açılacak sergi, dokumadan mücevher ve takı tasarımına, heykelden mühür koleksiyonuna birçok eseri barındıracak. 2019 Göbeklitepe Yılı için 22 Ekim saat 15.00’da gerçekleştirilecek karma sergiye Harbiye Askeri Müzesi ev sahipliği yapacak.
Sergide imzası bulunan sanatçı Fırat Neziroğlu, dönemin sosyal hayatını buğday ve başak gibi figürlerde imgeleyerek eserlerini, dokuma üzerinden ışık yansımaları ile ifade edecek. Sergiye katılan bir diğer sanatçı heykeltıraş Özge Günaydın, bu zamana kadar kazılarda gün yüzüne çıkarılan taş kabartmaları ve doğa motiflerini ‘Fertile Crescent by Özge Günaydın’ mühür koleksiyonu ile sunacak. Mühür koleksiyonun yanı sıra sanatçının Göbeklitepe kült yapısında bulunan T sembollerinin stilize edilmiş minyatürleri de sergide yer alacak. Tasarımcı Eren Şahan Bağcı ise kazı bölgesinde keşfedilen motiflerden 2019 Göbeklitepe Yılı için bir mücevher ve takı koleksiyonu sergileyecek.
Sergi hakkında konuşan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz; “Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak bu yılın Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sebebiyle, birbirinden güzel eserlere imza atan sanatçılarımız Fırat Neziroğlu, Özge Günaydın ve Eren Şahan Bağcı’yı canı gönülden destekliyoruz. Sergiye katılan sanatçılarımızın hazırladığı özel koleksiyonlar ayrıca satışa da açılacaktır. Ülkemizin kültürel değerlerini gösteren Bereketli Hilal sergimiz, bir road show’a çıkarak tüm Türkiye’de dolaşacaktır. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Göbeklitepe’nin tarihsel olduğu kadar sanatsal ve kültürel değerini herkese göstermek için düzenlediğimiz Bereketli Hilal Sergisi'ne herkesi bekliyoruz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle