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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

‘Tarih Yeniden Yazılıyor’

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‘Tarih Yeniden Yazılıyor’

42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne dahil edilen Göbeklitepe için sanatçılar bir araya geliyor. #TarihYenidenYaziliyor etiketi ve ‘Bereketli Hilal’ ismiyle açılacak sergi, dokumadan mücevher ve takı tasarımına, heykelden mühür koleksiyonuna birçok eseri barındıracak. 2019 Göbeklitepe Yılı için 22 Ekim saat 15.00’da gerçekleştirilecek karma sergiye Harbiye Askeri Müzesi ev sahipliği yapacak.

Sergide imzası bulunan sanatçı Fırat Neziroğlu, dönemin sosyal hayatını buğday ve başak gibi figürlerde imgeleyerek eserlerini, dokuma üzerinden ışık yansımaları ile ifade edecek. Sergiye katılan bir diğer sanatçı heykeltıraş Özge Günaydın, bu zamana kadar kazılarda gün yüzüne çıkarılan taş kabartmaları ve doğa motiflerini ‘Fertile Crescent by Özge Günaydın’ mühür koleksiyonu ile sunacak. Mühür koleksiyonun yanı sıra sanatçının Göbeklitepe kült yapısında bulunan T sembollerinin stilize edilmiş minyatürleri de sergide yer alacak. Tasarımcı Eren Şahan Bağcı ise kazı bölgesinde keşfedilen motiflerden 2019 Göbeklitepe Yılı için bir mücevher ve takı koleksiyonu sergileyecek.

Sergi hakkında konuşan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz; “Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak bu yılın Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sebebiyle, birbirinden güzel eserlere imza atan sanatçılarımız Fırat Neziroğlu, Özge Günaydın ve Eren Şahan Bağcı’yı canı gönülden destekliyoruz. Sergiye katılan sanatçılarımızın hazırladığı özel koleksiyonlar ayrıca satışa da açılacaktır. Ülkemizin kültürel değerlerini gösteren Bereketli Hilal sergimiz, bir road show’a çıkarak tüm Türkiye’de dolaşacaktır. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Göbeklitepe’nin tarihsel olduğu kadar sanatsal ve kültürel değerini herkese göstermek için düzenlediğimiz Bereketli Hilal Sergisi'ne herkesi bekliyoruz” dedi.

‘Tarih Yeniden Yazılıyor’

 

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