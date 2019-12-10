İlber Ortaylı ve BİFO sahnede buluşuyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) bu sezonu özel bir konserle taçlandırmaya hazırlanıyor.

12 Aralık Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek 'Müzik Tarihinden Altın Bir Yaprak' konseri, tarih ve müziğin unutulmaz buluşmalarından birine sahne olacak. Konserde, Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, operanın farklı dönemlerinden rolleri ustalıkla seslendiren ve bir resital sanatçısı olan soprano Dorothea Röschmann’a eşlik edecek. Mozart’ın başkahramanlarından R. Strauss’un Vier letzte Lieder’ine, Bach’ın St. Matthew Passion’undan Stravinsky’nin Hovardanın Sonu’na uzanan muazzam repertuvarıyla dünya çapında tanınan Röschmann ile birlikte konseri Prof. Dr. İlber Ortaylı da onurlandıracak. Ortaylı’nın eşzamanlı anlatımlar yapacağı konser unutulmayacak bir deneyime sahne olacak.