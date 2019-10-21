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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Talât Sait Halman'ın arşivi İstanbul Şehir Üniversitesi'nde

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Talât Sait Halman'ın arşivi İstanbul Şehir Üniversitesi'nde

İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçe’ye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivini de kütüphanesine kattı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, önemli bir arşivi daha bünyesine kattı. Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçeye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivi de İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde yerini aldı. Halman’ın 80 kitaptan oluşan kendi eserlerini, Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan binlerce köşe yazısını, makalelerini, kitap eleştirilerini, şiirlerini ve ders notlarını kapsayan koleksiyonda, 10 binden fazla kitap ve dergiden oluşan bir kütüphanede yer alıyor.Halman koleksiyonunda ayrıca Halman’ın Türkiye’nin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları ve devlet adamları ile yazışmaları, UNESCO Türkiye temsilcisi ve Kültür Bakanı olarak hizmet verdiği dönemde kazandığı ödülleri ve Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı 'Knight Grand Cross' ödülü gibi 200’den fazla ödül yer alıyor. Halman’ın özel masası, daktilosu, kol düğmeleri, kravatları gibi özel eşyaları da arşivde bulunuyor.

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