Talât Sait Halman'ın arşivi İstanbul Şehir Üniversitesi'nde
İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçe’ye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivini de kütüphanesine kattı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi, önemli bir arşivi daha bünyesine kattı. Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı ve Yunus Emre’yi İngilizceye, Shakespeare’i Türkçeye çevirerek Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi Talât Sait Halman’ın arşivi de İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde yerini aldı. Halman’ın 80 kitaptan oluşan kendi eserlerini, Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan binlerce köşe yazısını, makalelerini, kitap eleştirilerini, şiirlerini ve ders notlarını kapsayan koleksiyonda, 10 binden fazla kitap ve dergiden oluşan bir kütüphanede yer alıyor.Halman koleksiyonunda ayrıca Halman’ın Türkiye’nin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları ve devlet adamları ile yazışmaları, UNESCO Türkiye temsilcisi ve Kültür Bakanı olarak hizmet verdiği dönemde kazandığı ödülleri ve Kraliçe II. Elizabeth’ten aldığı 'Knight Grand Cross' ödülü gibi 200’den fazla ödül yer alıyor. Halman’ın özel masası, daktilosu, kol düğmeleri, kravatları gibi özel eşyaları da arşivde bulunuyor.
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