Sinemacılardan yeni mecmua: Axolotl

Axolotl, her sayısında sadece lens bazlı medyayla üretim yapan sanatçıların metinlerine yer verecek. On yıl sonrasına bir milat yaratabilmek için 60’tan geriye sayarak numaralandırılan mecmua, on yıl sonunda miladına ererek bir anlamda kendi kendini yok edecek. Yayın dünyasına yeni bir bakış açısı getirme niyetiyle 'doğan' Axolotl’un ilk sayısında Akın Tek, Batıkan Köse, Kaan Müjdeci, Özden Demir, Tayfun Pirselimoğlu ve Yavuz Gözeller’in imzaları bulunuyor.

Sinema sektöründe kendisine bir yer edinmek isteyen genç sinemacılara da eserlerini gerçekleştirmek adına bir kapı açmayı amaçlayan Axolotl mecmuası tarafından her yıl, bu amaca hizmet eden bir de senaryo armağanı verilecek.



Kaan Müjdeci ve Tayfun Pirselimoğlu



'Sivas' ve montaj aşaması devam eden 'İguana Tokyo' filmlerinin yönetmeni Kaan Müjdeci, Axolotl’un lansmanı için düzenlenen gecede şunları söyledi:“Tanışıklıklarımızda, belki bundan ancak on yıl sonra, o da rastlantı eseri; eğer talih izin verir, ruhumuz kaldırır ve ekonomimiz sarsılmazsa, bir ihtimal paylaşacağımız duygu, düşünce ve ortaklaşma durumunu hemen şimdi, şu an gerçekleştirmek; tazelenmek, ortaklaşmak, en önemlisi ise hatırlamak; gün be gün kalabalıklaşan, kalabalıklaştığıyla da işitilmez olan dünyalarımızda birbirimize, birbirimizi hatırlatabilecek kalıcı anılar sunmak için başlattığımız, adını, hakkını da vermek için Axolotl koyduğumuz bu mecmuanın temelinde tüm bunlar yer alıyor. Ve tam da bu sebeple, tanışıklıklarımızda belki bundan ancak on yıl sonra değil, hemen şu an, tanışıklıklarımızı harekete geçirmek ve bundan on yıl sonrasına bir milat yaratabilmek için, bu ilk sayımızı 60’dan geriye doğru sayarak başlatıyoruz. Tıpkı, falanca kişinin falanca yere göçtüğü ve falanca kişiyle tanışıp, birbirlerini falanca şekilde etkilediği örneklerde olduğu gibi; tek farkı bunun farkında olarak, etkilendiğimizi, birbirimize bir değer atfettiğimizi ve bu değeri güçlendirdiğimizi ifade etmekten çekinmeyerek, bir sinema pratiği gibi, birbiriyle birlikte olmanın gücünü hissederek."



Axolotl kitapçı, müze ve kafelerden temin edilebilecek.