Siemens Opera Yarışması iki ödül getirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSiemens Opera Yarışması iki ödül getirdi
GeriKitap Sanat Siemens Opera Yarışması iki ödül getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
21.05.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Siemens Opera Yarışması iki ödül getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siemens Opera Yarışması iki ödül getirdi

Siemens Türkiye, ‘Siemens Opera Yarışması’ projesinin iletişim çalışmalarıyla Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Kurumsal Sorumluluk- Kültür&Sanat ile Dijital İletişim-Topluluk İletişimi kategorilerinde Altın Pusula ödüllerine layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde en başarılı iletişim projeleri açıklandı. Siemens Türkiye, geçen yıl 20’ncisini düzenlediği ‘Siemens Opera Yarışması’nın iletişim çalışmalarıyla iki dalda birden ödüle değer görüldü. Kültür, sanat ve eğitime sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan Siemens Türkiye, Kurumsal Sorumluluk-Kültür&Sanat ve Dijital İletişim-Topluluk İletişimi kategorilerinde Altın Pusula ödüllerinin sahibi oldu.

‘Türkiye’yi dünya opera sahnelerinde temsil ediyorlar’
Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması, genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla düzenleniyor. Kazananlar yurt dışında eğitimle ödüllendirilerek Türkiye’yi dünya sahnelerinde temsil etme imkanına sahip oluyor. Geçen yıl 20’ncisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın finali Mayıs 2018’de İstanbul’da yapıldı. Toplam 26 kişinin katıldığı yarışmada genç sanatçı Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu. Yarışmanın 21’incisi bu sene haziran ayında düzenlenecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber

‘Olağanüstü Dansçı’ Azazi Türkiye’ye geliyor

Boğaziçi Üniversitesi’ne Avrupa’dan ödül

‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ tasarladılar

‘Uçan Süpürge’ Ankara’ya iniş yapıyor