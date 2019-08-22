Siemens Opera için son beş gün
Türkiye’nin en yetenekli opera sanatçılarını seçerek onlara Karlsruhe ve Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi gibi bu alanın en iyi okullarında eğitim bursu sağlayan Siemens Opera Yarışması’na başvurmak için son beş gün.
Başvuruların 29 Ağustos’ta sona ereceği 21.Siemens Opera Yarışması’nın jüri başkanlığını Prof. Yekta Kara yürütürken, jüri üyeleri arasında Siemens Sanat Programı Direktörü ve Karlsruhe Operası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Stephan Frucht ile Karlsruhe Operası Genel Müdürü Peter Spühler bulunuyor. Elemeleri 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmanın birincisine Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık, ikincisine ise Avusturya’daki Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu verilecek. Üçüncüye 2 bin Euro para ödülünün sunulacağı yarışmanın başvuruları siemens.com.tr/opera19 adresi üzerinden yapılabilecek.
1998’deki ilk yarışmayı kazanan Burak Bilgili, bugün dünyaca ünlü bir bas bariton haline geldi. 2002 yılında İtalya’nın Milano kentinde bulunan dünyanın en ünlü operalarından Teatro alla Scala’da performans sergileyen Bilgili, önceki sene de Metropolitan Opera’da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı oldu. 2002 yılının birincisi Cenk Bıyık, genç yaşında Jose Carreras’la aynı sahneyi paylaştı. 2016 yılı birincisi İlkin Alpay, New York Carnegie Hall’da sahne alarak kariyerinde zirveye çıktı. Yarışmayı yedi yıl önce kazanan Dilara Baştar ise yarışma sayesinde hayatının çok güzel bir yönde değiştiğini söylüyor. Baştar, sanat hayatına Karlsruhe Devlet Tiyatrosu’nun kadrolu sanatçısı olarak devam ediyor.
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