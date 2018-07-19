Seyhun Topuz’dan ‘Kuzgun Acar Anısına’
Sabancı Müzesi, geometrik soyut çalışmalarıyla tanınan Türk heykel sanatının büyük ismi Seyhun Topuz’un ‘Kuzgun Acar Anısına’ isimli eserini bahçesinde sergilemeye hazırlanıyor.
Seyhun Topuz’un, sanatçı Kuzgun Acar’ın ölümünün 40’ıncı yılı vesilesiyle restore edilerek 2016 yılında SSM’de sergilenen ‘Kuşlar - Soyut Kompozisyon’dan ilhamla ürettiği eseri, aynı yerde bugünden itibaren sanatseverlerle buluşacak. Seyhan Topuz eserini, “Antrasit renkli duvar üzerinde bakır malzeme ile gerçekleştirdiğim ve dokuz parçadan oluşan bu düzenlemeyi Kuzgun Acar’a derin bir saygıyla büyük keyif alarak ürettim. İzleyicinin Kuzgun’a göndermeler bulacağı bu eser, benim dışavurumcu tavrımın dinamizmiyle şekillendi” sözleriyle anlatıyor. ‘Kuzgun Acar Anısına’ eseri, 1 Ekim’e kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nin bahçesinde görülebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle