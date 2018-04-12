Selahattin Hilav ile Kınalıada sefası

Rahmetli arkadaşımız Adnan Semih Yazıcıoğlu, Kınalıada’da otururdu. Hürriyet Yayınları’nın başına gelmişti. Orada ben Türk yazarları bölümünü yönetirdim, Selahattin Hilav da klasikler dizisini. Semih, dilimize birçok çeviri kazandırmış bir addır.

Selahattin Hilav ile ikimizi, kış yaz oturduğu Kınalıada’ya davet ederdi. Diğer adaları epeyce bilirdim ama en az tanıdığım Kınalıada idi.

Bir cumartesi günü vapura binip Hilav’la verilen adrese doğru yol aldık. Cadde şair Ahmet Fazıl Aykaç adını taşıyordu ve ev Poyrazlı Köşk diye biliniyordu. Sahibi ünlü grafiker İhap Hulusi idi.

Tekel’in Kulüp Rakısı şişesinin etiketinde ikisini yemek masasında karşılıklı otururken gösteren desen vardı. Semih, misafir ağırlamayı severdi. Bizim için güzel yemekler yapmış/yaptırmış, masayı donatmıştı. Gerçekten de rüzgârlı bir villaydı.

Evin üst katındaki verandada oturduk. Gittiğimizde bizim sohbetimize İhap Hulusi de katılırdı. O gün anılardan söz ederken yeni çalışmalar da gündemimize gelirdi.

Ben sabahları Hürriyet Yayınları’nda, öğleden sonra Altın Kitaplar Yayınevi’nde çalışırdım. Ayrıca bir de radyoda kitap programı yapıyordum. Daha sonra Semih, emekliye ayrıldı, yönetmenliğe ben getirildim.

Aynı alandaki sorumluluğu iki yayınevi arasında şöyle bölmüştüm: Sabah gelen kitap önerileri oraya aitti, öğleden sonra gelenler de Altın Kitaplar Yayınevi’ne. İşim Nobel’lerde daha da zorlaşırdı. Ayrı bir bölmede bana Altın Kitaplar Yayınevi’nde birlikte çalıştığım Dr. Turhan Bozkurt yardımcı olurdu.

Hilav’ın yönettiği klasikler pek çok ödül almıştı. Tomris Uyar-Turgut Uyar’ın ‘Evrenin Yapısı’ çevirisi Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü’nü kazanmıştı. Hürriyet Yayınları içinde birçok çeviri roman yayımlandı.

Yerli yazarlar arasında Melih Cevdet Anday’ın, Selim İleri’nin kitapları da vardı.

Selim İleri okunuyor. Yazımız Melih Cevdet Anday ile Selahattin Hilav’ın kitaplarının yeniden okunmasına gönderme yapıyor.