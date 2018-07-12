Sedef Ecer'in tiyatro metinleri ilk kez Türkçede
Fransa’da aldığı prestijli ödülleriyle adından söz ettiren yazar, yönetmen ve oyuncu Sedef Ecer’in oyunları ilk kez Türkçe basılı olarak Habitus Kitap etiketiyle yayımlandı.
Fransa’da aldığı prestijli ödülleriyle adından söz ettiren, oyunlarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde tanınan yazar, yönetmen ve oyuncu Sedef Ecer’in oyunları ilk kez Türkçe basılı olarak Habitus Kitap etiketiyle yayımlandı.
Hikâyeler anlatmaya henüz üç yaşındayken Şehir Tiyatroları'nda ve Yeşilçam setlerinde başlayan Ecer, Türkçe ve Fransızca olarak birçok makale, radyo ve televizyon metni, öykü, senaryo ve oyun yazdı.
Fransızca yazdığı, farklı kesimlerde ‘Eceryen tiyatro’ ve ‘neobarok tiyatro’ olarak nitelenen metinleri devlet sahnelerinden hangarlara, ödenekli tiyatrolardan okullara kadar farklı mekânlarda, Yunanistan, Ermenistan, Polonya, Lüksemburg, Türkiye, Belçika, ABD ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde hayat buldu.
Paris-İstanbul hattı üzerinde kültürler arası bir temsiliyetin ötesinde çokkültürlü bir kuşağın Fransızca yazan Türkçe düşünen ismi Sedef Ecer uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş oyunları 'e-Mülteci', 'First Lady' ve 'Kenardakiler' ile Türkiyeli okurların ve tiyatroseverlerin karşısında…
E-MÜLTECİ
Artık kimsenin evi yok: Herkes göçmen, herkes mülteci, herkes seyyah, herkes seferi. Herkesin evi sırtında artık. Bir kaplumbağalar imparatorluğu yarattık el birliğiyle.
FIRST LADY
Ben, tarihteki güçlü First Lady’lerden olacaktım. Teodora, Hürrem, Marie-Antoinette gibi. Gafil avlanmamak için sonumu hazırlamıştım. Gidişim muhteşem olacaktı. Bedenim mumyalanacak, ceviz ağacından, mor ipek kadifeyle kaplı bir tabuta konacaktı. En sevdiğim müzikler çalarken, kameralar kapağı açık tabutta yatan hafif solgun yüzümü bir yıldız gibi çekecek, cenazemi canlı yayında tüm dünya seyredecekti. Olmadı işte.
KENARDAKİLER
Bizim gibilere, kenardakilere eskiden hiçbir şey kalmaz. Mirasımız yoktur. Tarihimiz yoktur bizim. Evlerimizin yerinde bazen boş arsalar, bazen yeni binalar, kuleler olur bizim.
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