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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Kitap Sanat
12.07.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Sedef Ecer'in tiyatro metinleri ilk kez Türkçede

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Sedef Ecer'in tiyatro metinleri ilk kez Türkçede
Sedef Ecer

Fransa’da aldığı prestijli ödülleriyle adından söz ettiren yazar, yönetmen ve oyuncu Sedef Ecer’in oyunları ilk kez Türkçe basılı olarak Habitus Kitap etiketiyle yayımlandı. 

Fransa’da aldığı prestijli ödülleriyle adından söz ettiren, oyunlarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinde tanınan yazar, yönetmen ve oyuncu Sedef Ecer’in oyunları ilk kez Türkçe basılı olarak Habitus Kitap etiketiyle yayımlandı. 
Hikâyeler anlatmaya henüz üç yaşındayken Şehir Tiyatroları'nda ve Yeşilçam setlerinde başlayan Ecer, Türkçe ve Fransızca olarak birçok makale, radyo ve televizyon metni, öykü, senaryo ve oyun yazdı.
Fransızca yazdığı, farklı kesimlerde ‘Eceryen tiyatro’ ve ‘neobarok tiyatro’ olarak nitelenen metinleri devlet sahnelerinden hangarlara, ödenekli tiyatrolardan okullara kadar farklı mekânlarda, Yunanistan, Ermenistan, Polonya, Lüksemburg, Türkiye, Belçika, ABD ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde hayat buldu.
Paris-İstanbul hattı üzerinde kültürler arası bir temsiliyetin ötesinde çokkültürlü bir kuşağın Fransızca yazan Türkçe düşünen ismi Sedef Ecer uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş oyunları 'e-Mülteci', 'First Lady' ve 'Kenardakiler' ile Türkiyeli okurların ve tiyatroseverlerin karşısında… 

E-MÜLTECİ
Artık kimsenin evi yok: Herkes göçmen, herkes mülteci, herkes seyyah, herkes seferi. Herkesin evi sırtında artık. Bir kaplumbağalar imparatorluğu yarattık el birliğiyle.

FIRST LADY
Ben, tarihteki güçlü First Lady’lerden olacaktım. Teodora, Hürrem, Marie-Antoinette gibi. Gafil avlanmamak için sonumu hazırlamıştım. Gidişim muhteşem olacaktı. Bedenim mumyalanacak, ceviz ağacından, mor ipek kadifeyle kaplı bir tabuta konacaktı. En sevdiğim müzikler çalarken, kameralar kapağı açık tabutta yatan hafif solgun yüzümü bir yıldız gibi çekecek, cenazemi canlı yayında tüm dünya seyredecekti. Olmadı işte.

KENARDAKİLER
Bizim gibilere, kenardakilere eskiden hiçbir şey kalmaz. Mirasımız yoktur. Tarihimiz yoktur bizim. Evlerimizin yerinde bazen boş arsalar, bazen yeni binalar, kuleler olur bizim.

Sedef Ecerin tiyatro metinleri ilk kez Türkçede


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