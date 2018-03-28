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    Sahnelerden aşk şarkıları

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    ENKA Kültür Sanat tarafından organize edilen gecede birçok sanatçının katılımıyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlandı. Bu yıl 90. doğum yılı anısına Prof. Dr. Sevda Şener’e ithaf edilen gecede çok sayıda aşk şarkısı sanatçılar tarafından seslendirildi.

    Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Sahnelerden Aşk Şarkıları etkinliğine Çiğdem Erken ve orkestrasının yanı sıra çok sayıda tiyatrocu eşlik etti. Çiğdem Erken ve Ecem Uzun’un Yüksek Sanat performansıyla başlayan gecede Tilbe Saran, Frank Sinatra’nın I'm A Fool To Want You ve I’ve Got You Under My Skin, Cem Cücenoğlu Cem Karaca’nın Bu Son Olsun, Devrim Yakut Mehmet Güreli’nin Kimse Bilmez ile Cem Karaca’nın Sevda Kuşun Kanadında, Hatice Aslan İspanyol Meyhanesi ve Fikrimin İnce Gülü, Sevil Akı Ben Böyleyim, Boran Kuzum Chris Isaak’ın Wicked Game ve Çiğdem Erken’in Dünyayı Durduran Şarkı, Gamze Kuş Normal, yönetmen Mehmet Ergen ve Serdar Biliş My Favorite Things, Levent Ülgen If I Were A Rich Man şarkılarını yorumladı. Gece tüm sanatçılarla birlikte seyircilerin hep bir ağızdan söylediği Lüküs Hayat performansıyla sona erdi. Konseri dinlemeye gelen tüm seyircilere Prof. Dr. Sevda Şener’in kitapları hediye edildi. 

     

     Sahnelerden aşk şarkıları

    Etiketler: Kitapsanat , Enka Kültür Sanat
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