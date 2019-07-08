Sabancı Vakfı 4.Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
Sabancı Vakfı’nın düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2019 yılı başvuruları başladı. Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması 'Dijital Yalnızlık'.
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2019 yılı başvuruları başladı. 'KısaFilm Uzun Etki' sloganı ile gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması 'Dijital Yalnızlık'. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kısa Film Yarışması’na başvurular 22 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 22 Kasım 2019’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile amaçlarının toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve toplumda bu konularda farkındalık oluşturmak olduğunu hatırlatan Nevgül Bilsel Safkan,“Ülkemizde de gençlerde dijital bağımlılığın ve buna bağlı yalnızlığın giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu riski ortadan kaldırmanın yolu; gençleri kısıtlamaktan, teknoloji kullanımını yasaklamaktan değil, onları teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmekten geçiyor. Bu nedenle bu yıl kısa film yarışmamızın temasını ‘Dijital Yalnızlık’ olarak belirledik. Başarılı ve yaratıcı genç sinemacılarımızın bu konuda ortaya koyacakları çarpıcı eserler aracılığıyla gençleri teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya, artan zamanlarında da sanatla, sporla daha fazla ilgilenmeye teşvik etmek istiyoruz” dedi.
Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin TC veya KKTC vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.Dijital yalnızlık sorununu en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.
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