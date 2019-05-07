Polisiye edebiyatın Celil abisi veda etti
TÜRK polisiyesi usta bir yazarını kaybetti. ‘Çıplak Ceset’, ‘Kramponlu Ceset’ gibi eserlerin sahibi polisiye yazarı Celil Oker, pazar gecesi bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eski pilot, yeni dedektif Remzi Ünal karakteriyle akıllara kazınan Oker, 67 yaşındaydı. Oker bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kayseri’de toprağa verilecek.
1952 yılında Kayseri’de doğan Celil Oker, ortaokulu Talas Amerikan Ortaokulu’nda tamamladı. Ardından Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne devam eden Oker, 1979 senesindeki mezuniyetinin ardından çevirmenlik, gazetecilik ve ansiklopedi yazarlığı yaptı. 1998’de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Oker’in ilk romanı ‘Çıplak Ceset’ 1999 yılının nisan ayında yayımlandı. Aynı senenin ekim ayında ise ‘Kramponlu Ceset’ okuyucuyla buluştu. Oğlak Yayınları tarafından basılan bu eseri ile Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman Birinciliği’ni kazandı. Her iki romanın kahramanı olan dedektif Remzi Ünal’ın hikâyesine değindiği beş roman daha yazdı. Oker, son Remzi Ünal macerasını 2010 yılında Turkuvaz Kitap tarafından basılan ‘Yenik ve Yalnız’la okuyucuya aktardı. 2013’te yayımlanan ‘Ateş Etme İstanbul’ romanı, Dünya Kitap tarafından Altın Sayfa Yılın Polisiye Kitabı Ödülü’ne layık görüldü. Oker’in kitapları kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya’da da yayımlandı.
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