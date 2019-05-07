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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Polisiye edebiyatın Celil abisi veda etti

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Polisiye edebiyatın Celil abisi veda etti

TÜRK polisiyesi usta bir yazarını kaybetti. ‘Çıplak Ceset’, ‘Kramponlu Ceset’ gibi eserlerin sahibi polisiye yazarı Celil Oker, pazar gecesi bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eski pilot, yeni dedektif Remzi Ünal karakteriyle akıllara kazınan Oker, 67 yaşındaydı. Oker bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kayseri’de toprağa verilecek.

1952 yılında Kayseri’de doğan Celil Oker, ortaokulu Talas Amerikan Ortaokulu’nda tamamladı. Ardından Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne devam eden Oker, 1979 senesindeki mezuniyetinin ardından çevirmenlik, gazetecilik ve ansiklopedi yazarlığı yaptı. 1998’de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Oker’in ilk romanı ‘Çıplak Ceset’ 1999 yılının nisan ayında yayımlandı. Aynı senenin ekim ayında ise ‘Kramponlu Ceset’ okuyucuyla buluştu. Oğlak Yayınları tarafından basılan bu eseri ile Kaktüs Kahvesi Polisiye Roman Birinciliği’ni kazandı. Her iki romanın kahramanı olan dedektif Remzi Ünal’ın hikâyesine değindiği beş roman daha yazdı. Oker, son Remzi Ünal macerasını 2010 yılında Turkuvaz Kitap tarafından basılan ‘Yenik ve Yalnız’la okuyucuya aktardı. 2013’te yayımlanan ‘Ateş Etme İstanbul’ romanı, Dünya Kitap tarafından Altın Sayfa Yılın Polisiye Kitabı Ödülü’ne layık görüldü. Oker’in kitapları kitapları Almanya, Hollanda, Yunanistan ve İspanya’da da yayımlandı.

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