Özden Karakışla'dan 'Kadın Dilinden Masallar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
04.05.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Özden Karakışla'dan 'Kadın Dilinden Masallar

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Özden Karakışla'dan 'Kadın Dilinden Masallar

Özden Karakışla'nın günümüzde insana dair çıkmazları, özlemleri, korkuları, kaybedilmiş duyguları, masallardaki hikâyelerle seyirciye anlatmayı hedeflediği 'Kadın Dilinden Masallar' performansı, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İstanbul Ortaköy’de yer alan Cep Sahne Kırmızı Salon’da seyirciyle buluşacak.

Zamanı ve yazarı bilinmeyen, farklı dil ve kültürlerin harmanladığı masallardan oluşan 'Kadın Dilinden Masallar' performansı, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İstanbul Ortaköy’de yer alan Cep Sahne Kırmızı Salon’da seyirciyle buluşacak. Özden Karakışla tarafından anlatılan ve seyirciyle yer yer interaktif biçimde sergilenen “Kadın Dilinden Masallar” performansı, günümüzde insana dair çıkmazları, özlemleri, korkuları, kaybedilmiş duyguları, masallardaki hikâyelerle seyirciye anlatmayı hedefliyor.
Gündelik hayatın hiç sıradan olmadığını, aslında en etkili hikâyeler, anlarla dolu olduğunu ve en önemlisi bunların farkında olarak yaşanması gerektiğini vurgulayan Özden Karakışla, “Masallar aslında bahane. Bazen masallardaki en sade, en naif, en gerçeküstü hikâye, bizi tetikler, unuttuğumuz duygularla, kendimizle yeniden buluşmamıza yardımcı olabilir” diyor.

“Kadın Dilinden Masallar”ın biletlerine www.biletix.com ‘dan ulaşılabiliyor.

Özden Dilek Karakışla hakkında:
Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Newyork State Binghamton Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimi alan Özden Karakışla, lise ve üniversite yıllarında okul tiyatro kulüplerinde çeşitli oyunlarda rol almış, Ali Poyrazoğlu ve Ferhan Şensoy atölyelerinde oyunculuk eğitimi görmüştür. Uzun yıllar reklamcılık ve iletişim danışmanlığı sektöründe yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Sadri Alışık Akademi’de temel oyunculuk sertifika programını tamamlamak üzere olan Özden Karakışla, halen özel bir kurumda üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.

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