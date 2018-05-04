Özden Karakışla'dan 'Kadın Dilinden Masallar
Özden Karakışla'nın günümüzde insana dair çıkmazları, özlemleri, korkuları, kaybedilmiş duyguları, masallardaki hikâyelerle seyirciye anlatmayı hedeflediği 'Kadın Dilinden Masallar' performansı, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İstanbul Ortaköy’de yer alan Cep Sahne Kırmızı Salon’da seyirciyle buluşacak.
Zamanı ve yazarı bilinmeyen, farklı dil ve kültürlerin harmanladığı masallardan oluşan 'Kadın Dilinden Masallar' performansı, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İstanbul Ortaköy’de yer alan Cep Sahne Kırmızı Salon’da seyirciyle buluşacak. Özden Karakışla tarafından anlatılan ve seyirciyle yer yer interaktif biçimde sergilenen “Kadın Dilinden Masallar” performansı, günümüzde insana dair çıkmazları, özlemleri, korkuları, kaybedilmiş duyguları, masallardaki hikâyelerle seyirciye anlatmayı hedefliyor.
Gündelik hayatın hiç sıradan olmadığını, aslında en etkili hikâyeler, anlarla dolu olduğunu ve en önemlisi bunların farkında olarak yaşanması gerektiğini vurgulayan Özden Karakışla, “Masallar aslında bahane. Bazen masallardaki en sade, en naif, en gerçeküstü hikâye, bizi tetikler, unuttuğumuz duygularla, kendimizle yeniden buluşmamıza yardımcı olabilir” diyor.
“Kadın Dilinden Masallar”ın biletlerine www.biletix.com ‘dan ulaşılabiliyor.
Özden Dilek Karakışla hakkında:
Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Newyork State Binghamton Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimi alan Özden Karakışla, lise ve üniversite yıllarında okul tiyatro kulüplerinde çeşitli oyunlarda rol almış, Ali Poyrazoğlu ve Ferhan Şensoy atölyelerinde oyunculuk eğitimi görmüştür. Uzun yıllar reklamcılık ve iletişim danışmanlığı sektöründe yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Sadri Alışık Akademi’de temel oyunculuk sertifika programını tamamlamak üzere olan Özden Karakışla, halen özel bir kurumda üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.
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