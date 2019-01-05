Oscar’ın yabancıları İstanbul Modern’de
İSTANBUL Modern Sinema, 91. Akademi Ödülleri heyecanı yaklaşırken, 10-24 Ocak tarihleri arasında ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ kategorisine aday olan filmlerden oluşan bir seçkiyle sinemaseverlerle buluşuyor.
Program, Oscar Ödülleri’nde 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmlerden oluşuyor. Seçkide yer alan filmler arasında Lee Chang-Dong’un Haruki Murakami’nin öyküsünden uyarladığı ‘Şüphe’, Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Lübnan’ın adayı Nadine Labaki imzalı ‘Kefernahum’, Ukrayna’nın adayı, Sergei Loznitsa’nın filmi ‘Donbass’ ve Belçika’dan balerin olmak için çabalayan ergen trans birey Lara’ya odaklanan ‘Kız’ bulunuyor.
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