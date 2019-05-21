Müziğin ‘Parlayan Yıldızlar’ına Meriç Soylu Ödülü
2012 yılında hayatını kaybeden İş Sanat’ın sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülü dün akşam sahiplerini buldu. Törene Soylu ailesi, Parlayan Yıldızlar konser serisinde finale kalan sanatçılar, aileleri ve sanatseverler katıldı.
2012 yılında hayatını kaybeden İş Sanat’ın sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülü dün akşam sahiplerini buldu. Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Parlayan Yıldızlar serisi, genç sanatçılara klasik müzik dünyasına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla İş Sanat tarafından gerçekleştiriliyor. Seride sahne alan en başarılı sanatçılar ise Soylu ailesi tarafından kızları anısına altı yıldır ödüllendiriliyor.
Seride bu sezon, Demirhan Gökbudak, Duru Aydın, Ece Özer, Laçin Akyol ve Simge Keskin’in de arasında olduğu 12 genç sanatçı konser verdi. Sezon boyunca sahne alan genç yeteneklerin performanslarından dolayı bu yıl birinci, ikinci, üçüncü belirlenirken, iki kişi de ‘Gelecek Vadeden Genç Sanatçı’ ödülüne layık görüldü. Genç keman sanatçısı Demirhan Gökbudak birincilik ödülünü kucaklarken, fagot sanatçısı Ece Özer ikinci, piyanist Duru Aydın üçüncü oldu. Genç çellist Simge Keskin ve 12 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol ise özel ödüle layık bulundu. 2011 yılında Meriç Soylu’nun sanat yönetmenliği döneminde hayata geçirilen Parlayan Yıldızlar konser serisi, gelecek sezon da düzenlenmeye devam edecek.
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