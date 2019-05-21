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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
21.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Müziğin ‘Parlayan Yıldızlar’ına Meriç Soylu Ödülü

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Müziğin ‘Parlayan Yıldızlar’ına Meriç Soylu Ödülü

2012 yılında hayatını kaybeden İş Sanat’ın sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülü dün akşam sahiplerini buldu. Törene Soylu ailesi, Parlayan Yıldızlar konser serisinde finale kalan sanatçılar, aileleri ve sanatseverler katıldı.

2012 yılında hayatını kaybeden İş Sanat’ın sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen Meriç Soylu Ödülü dün akşam sahiplerini buldu. Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleştirilen Parlayan Yıldızlar serisi, genç sanatçılara klasik müzik dünyasına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla İş Sanat tarafından gerçekleştiriliyor. Seride sahne alan en başarılı sanatçılar ise Soylu ailesi tarafından kızları anısına altı yıldır ödüllendiriliyor.
Seride bu sezon, Demirhan Gökbudak, Duru Aydın, Ece Özer, Laçin Akyol ve Simge Keskin’in de arasında olduğu 12 genç sanatçı konser verdi. Sezon boyunca sahne alan genç yeteneklerin performanslarından dolayı bu yıl birinci, ikinci, üçüncü belirlenirken, iki kişi de ‘Gelecek Vadeden Genç Sanatçı’ ödülüne layık görüldü. Genç keman sanatçısı Demirhan Gökbudak birincilik ödülünü kucaklarken, fagot sanatçısı Ece Özer ikinci, piyanist Duru Aydın üçüncü oldu. Genç çellist Simge Keskin ve 12 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol ise özel ödüle layık bulundu. 2011 yılında Meriç Soylu’nun sanat yönetmenliği döneminde hayata geçirilen Parlayan Yıldızlar konser serisi, gelecek sezon da düzenlenmeye devam edecek.

 

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