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    'Mehmet H. Doğan Ödülü' Alphan Akgül ve Doğan Hızlan'ın

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 22:08 | Son Güncelleme:

    BURSA Nilüfer Belediyesi tarafından Türkçe’de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak amacıyla verilen Mehmet H. Doğan Ödülü’nün bu yılki sahibi Alphan Akgül oldu.

    Orhan Alkaya, Metin Celâl, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan seçici kurul Alphan Akgül’ü ‘Güneş Yalnız Dirileri Isıtır: Oktay Rifat’ın Şiirleri Üzerine’ adlı eseriyle ödüle değer buldu. Akgül’e ödülü 13 Mart Salı günü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen törenle verildi.

    Seçici kurul üyeleri oybirliğiyle, Türk şiirine altmış dört yıldır titizlikle eğilen, Cumhuriyet dönemi şiirimizin belleğini kayda geçiren, sürekli yayınladığı şiir eleştirisi ve inceleme kitaplarıyla şiir kitaplığımızı genişleten Doğan Hızlan’ın emeğine saygı olarak ‘Şiirimizin Coğrafyası’ eserine de Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

    Etiketler: Şiir , Doğan Hızlan , gazetehaberleri
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