Lagu ve Bozlu Art Project işbirliği başlıyor

'Daha İyi Bir Yaşam’ mottosuyla özenle tasarladığı ürünlerini sanatla harmanlayarak özel koleksiyonlar hazırlayan Lagu, sanat ve tasarımı buluşturmak adına Bozlu Holding’in sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürdüğü Bozlu Art Project ile ortak çalışmalar yapmaya başladı. Bu ortaklığın ilk ürünleri, ressam Semih Zeki’nin tabloları ve heykel sanatçısı Kazım Karakaya’nın heykeli, Lagu’nun Teşvikiye’deki showroom’unda tasarım ve sanat severlerle buluşuyor. Doğal malzemeler kullanarak ortaya çıkardığı tescilli tasarım mobilya ve aksesuarları daha iyi yaşamak isteyenlerle buluşturan Lagu, Ocak 2020 itibariyle Bozlu Holding’in sanat alanındaki faaliyetlerini sürdürdüğü Bozlu Art Project ile işbirliği kapsamında ressam Semih Zeki’nin tabloları ve heykel sanatçısı Kazım Karaka’nın heykelini showroom’unda sergilemeye başladı. Özenle tasarladığı ürünlerini sanatla harmanlayarak özel koleksiyonlar hazırlayan ve sanatı yaşam alanlarına taşıyan Lagu, yıl boyunca her ay farklı eserleri bu şekilde mağaza içinde konumlandırmaya devam edecek. Lagu’nun ürün tasarımcısı, modelleme uzmanı ve iç mimarlardan oluşan ekibiyle, rahat, şık ve modern çizgide ürettiği bench tasarımı da Bozlu Art’ın Mongeri binasındaki sergi alanında konumlandırılacak





