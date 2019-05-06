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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TUĞBA DAL
06.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Klasik müziğin prestijli günü

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Klasik müziğin prestijli günü

ABD’nin en önemli topluluklarından Boston Senfoni Oda Orkestrası ve övgülerle bahsedilen piyanist Garrick Ohlsson, 9 Mayıs Perşembe akşamı İş Sanat Konser Salonu’na konuk oluyor.

Amerika’da klasik müzik orkestralarının itibarı ülkenin kimliğinde bir onur nişanesi niteliğinde kabul edilir. Amerikan tarihinde “Büyük Beş” olarak adlandırılan beş büyük Amerikan senfoni orkestrasından biri olan Boston Senfoni Orkestrası (BSO) bu listede hatırı sayılır bir yere sahip. 1964 yılında Bostan Senfoni Orkestrasının o zamanki müzik direktörü Eric Lensdorf’un ön ayak olmasıyla orkestranın yaylı ve nefesli grup şeflerinden kurulan Boston Senfoni Oda Orkestrası, Andre Previn, Emanuel Ax gibi efsanevi piyanistlerin de desteğini alarak yıllar içerisinde repertuvarlarını azami ölçüde genişlettiler. Bu yüzden olsa gerek ki en az Boston Senfoni Orkestrası kadar tanınmış bir topluluk olan Boston Senfoni Oda Orkestrası, yoğun tur programlarının içine bu sezon İstanbul’u da ekleyerek Avrupa turnesi kapsamında 9 Mayıs’ta İş Sanat Konser Salonu’nda Brahms’tan Barber’a uzanan bir repertuvarla klasik müzik dinleyicilerinin karşısında olacak.

Klasik müziğin saygın topluluğu BSOO, Amerika’da yıllardır süregelen bir ritüele sahip; konserlerinin çoğunu Boston Senfoni Orkesrası’nın salonunda, yaz aylarında ise Tanglewood’da gerçekleştiriyor. Bu gelenekselleşen hikâyenin Amerika dışına taşınması ise Avrupa’daki klasik müzik severler için heyecan dolu bir karşılaşmaya işaret ediyor. 9- 21 Mayıs tarihleri arasında Polonya, Almanya, Danimarka, Lüksemburg gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu turda topluluğa dünyaca ünlü piyanist Garrick Ohlsson eşlik edecek.
BSOO’nun şu anki müzik direktörü Andris Nelsons’a da ayrı parantez açalım. Grammy ödüllerinde 2016 ve 2017 yılında ‘en iyi orkestra performansı ödülü’ sahibi olan şef, bu yıl gerçekleşen törende yine aynı ödülü ‘Shostakovich: Symphonies Nos. 4 & 11’ eseriyle almayı başardı. Musical America’dan Brian Mccreathe’e göre “Nelsons’un sahnede, toplulukla olan kimyası kusursuz. Bu başarı ardı ardına 3 Grammy ödülünü beraberinde getirdi. Onun, işini samimi ve cömertçe yapıyor olması Boston Senfoni’nin başarısını benzer paralellikte ilerletmiştir.”
BSOO’nun Avrupa turnesinin açılış konseri İstanbul’da gerçekleşecek. Şef Andris Nelsons’un söylediği şu sözler adeta nasıl bir konserin bizi beklediğini kanıtlar nitelikte: “Birlikte müzik yapacağımız beşinci sezonumuzu dört gözle beklerken, BSOO ile sadık dinleyici kitlemiz ve kendim arasındaki bağlantıları derinleştirmeye devam ediyorum. Aile duygusu hissiyle daha mutlu olamazdım. Paylaştığımız bu müzik yolculuğu herkes için çok anlamlı. Bizler ve sadece sadık dinleyicilerimiz de dâhil olmak üzere tüm bu topluluğu bir araya getirmek çok önemli.”
BSOO bugün, yalnızca Boston ve Tanglewood’daki konser performanslarıyla değil aynı zamanda internet, radyo, televizyon, eğitim programları, stream platformları ve turlar aracılığıyla da milyonlarca dinleyiciye ulaşıyor. Tanglewood Music Center ile yeni müzisyenler yetiştirmeyi amaçlayan topluluğun yanında kimi zaman da, daha hafif bir repertuvara sahip Boston Pops Orkestrası’nı görürseniz şaşırmayın.
Boston Senfoni Oda Orkestrası’nın 2019 Avrupa bahar tur programlarına dâhil edilen eserlerin çoğu, topluluğun zamanla kartvizitleri haline geldi desek yanlış olmaz. Mozart’ın sevilen eseri ‘Septet for winds and strings’ (Üflemeli ve yaylılar için yedili) ilk kez 1964 yılında topluluğun konserinde yer aldı. Michael Gandolfi’nin Beethoven ile benzer bir enstrümantasyon anlayışı kullanarak bestelediği ‘Plain Song’, BSOO Classics grubu tarafından kaydedildi ve topluluğun ilk performansından bu yana sayısız programın temel taşı oldu.
İş Sanat konserinin programı ise şöyle: Barer, ‘Nefesli dörtlü için Summer Music’/ Françaix, ‘Üflemeli ve yaylı için onlu’/ Brahms, ‘Fa minör piyanolu beşli, Op. 34’.

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