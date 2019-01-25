Klasik müziğin parlayan yıldızları

Deniz Yakın

Ankara doğumlu Deniz Yakın, henüz 11 yaşında. Eskişehir Genç Solistler sınavını kazanarak solist olarak çalma hakkı kazanan Yakın, aynı zamanda Brüksel’de düzenlenen 11. Grumiaux Keman Yarışması ve 5. Uluslararası Roma Müzik Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödüllerini eve getirdi. Mersin Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Yakın ile klasik müzikteki planlarını konuştuk.

İş Sanat’ın bu ayki Parlayan Yıldızlar konserinin yıldızlarından biri sizsiniz, neler hissediyorsunuz?

İş Sanat seçmelerine gittiğimizde çok heyecanlanmıştım, seçildiğim için, Parlayan Yıldızlardan biri olduğum için çok mutluyum. Şimdi çalacağım tarih için hazırlanıyorum ve yine çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir etkinlikte yer almak çok gurur verici. Bizim gibi genç müzisyenlere desteğinden ötürü İş Sanat’a çok teşekkür ediyorum.

Gelecekteki müzik kariyerinize dair hayalleriniz neler?

Gelecekte çok başarılı ve ünlü bir müzisyen olmak istiyorum. En büyük hayallerimden biri Sydney Opera binasında büyük bir konser vermek ve tabi ki Viyana’da da konserler vermek isterim.

Müziğe olan ilginizi nasıl keşfettiniz?

Yaklaşık 3 yaşındayken çok değerli sanatçımız Fazıl Say’ın ‘Nazım Oratoryosu’nu gözümü kırpmadan izlemem ve pek çok yerini ezberleyerek elime aldığım minik çubuklarla, yine çok değerli ‘İbrahim Yazıcı’ gibi şeflik yapmaya çalışmam ailemin dikkatini çekmiş. Hatta bir ara adımı ‘İbrahim’ olarak değiştirmek ve saçımı da uzatmak istemişim kendisine daha çok benzemek için. Aile arasında paylaşılan videolardan sonra keman öğretmeni olan teyzemin yönlendirmesi ve bana hediye ettiği küçük kemanla müziğe adım attım.

Serdar Yekta Elmas

2002 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yekta Elmas, müziğe olan ilgisini piyano üzerinde yoğunlaştırdı. Bu alanda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam ediyor. 2014 yılında Belçika’daki Cesar Franck Uluslararası Piyano Yarışması’na katılmaya hak kazanan genç müzisyen, İtalya’da düzenlenen Piano Talents 4. Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinci olmayı başardı. Elmas’a klasik müzik kariyerindeki hedeflerini sorduk.

İş Sanat’ın bu ayki Parlayan Yıldızlar konserinin yıldızlarından biri sizsiniz, neler hissediyorsunuz?

Çok heyecanlıyım ve bana böyle bir fırsat tanındığı için kendimi çok şanslı hissediyorum.



Gelecekteki müzik kariyerinize dair hayalleriniz neler?

Müzik ile ilgili eğitimimi en iyi şekilde tamamlamak hedefim, hayalim yurt dışında eğitim almak. İyi bir piyanist olmak istiyorum.

Müziğe olan ilginizi nasıl keşfettiniz?

Bebekken müziği çok sevdiğimi söylüyor ailem. 3-4 yaşlarında dedemin bana hediye ettiği bir minik bebek orgunda televizyondan, çevreden duyduğum müzikleri, sesleri çalmaya başladığımda annem ve babam bu yeteneğimi keşfetmişler. İlkokuldaki öğretmenimin de müziğe olan ilgimi fark etmesiyle ilkokulda yarı zamanlı ve 5. sınıfta ise tam zamanlı konservatuvar eğitimim böyle başladı.



