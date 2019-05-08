Katolik kilisesinin Fatih’e vefası
Fatih Sultan Mehmet’in 556 yıl önce Bosna-Hersek’i fethinden sonra Fransisken rahiplere özgürlük bahşettiği ahidname, Fojnica’daki yüksek tepe üzerine inşa edilmiş Katolik manastırdaki din adamlarınca asırlardır korunuyor.
Manastırdaki müzede bulunan özel bölmede muhafaza edilen ahidname, Osmanlı’nın bölgeden ayrılmasının ardından çok sayıda savaş gören ve farklı devletlerin idaresinde kalan Bosna-Hersek’te bugüne kadar zarar görmeden korunmuş durumda.
Müzede Fatih Sultan Mehmet’in Fransisken rahiplere verdiği ahidnamenin yanı sıra kaftanı da sergileniyor. Araştırma yaptıklarını, o dönemde kendilerinde kaftan bulunmadığını belirten müze yetkilileri, kaftanı Fatih Sultan Mehmet’in verdiğini düşündüklerini söyledi. Yetkililer müze hakkında şunları söyledi:
“1463’ten bu yana kaftan ve ahidname burada. Sadece rahiplere ait olan müzelerimiz var. Dört beş yıl önce bu müze yapıldı. O zaman asıldı buraya her ikisi. O zamana kadar sadece rahiplerin kendi müzesinde duruyordu ve oraya kimse giremiyordu. Bu müze yapıldıktan sonra buraya çıkarttık ve artık herkes görebiliyor. Rahip Andjeo Zvizdovic’e ait mezarı açtıktan sonra mezarın içinde, onun yanında bulundu kaftan. Şu an müzede muhafaza ediliyor. Ziyaretçilere yeni açıldı.”
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