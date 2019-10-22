K! Kültüral yeni sezona hazır
Bağımsız kültür ve sanat alanı K! Kültüral Performing Arts, 2019 - 2020 tiyatro sezonuna merhaba derken kasım ayını dopdolu bir tiyatro programıyla karşılıyor.
2018 yılında kendi tiyatro yapımları ile sanatçı ve sanatçı adaylarına yönelik eğitim workshoplarıyla kültür ve sanat dünyasına hızlı bir giriş yapan İstanbul’un açık sahnesi K! Kültüral Performing Arts 2019 - 2020 sezonunda kendi yapımlarının yanı sıra nitelikli tiyatro topluluklarının oyunlarına da yer veriyor.
K! Kültüral, kasım ayında GalataPerform, Kumbaracı 50, Versus Tiyatro, KadroPA, Başak Kara, Şehrin Azizleri, SFRPZTF Uğur Kanbay, Karart Kültür gibi sanat üreten konuk topluluklarıyla ve 2019 Mayıs ayında Türkiye prömiyerini gerçekleştiren, kendi yapımı 'Paravanlar' oyunu ile tiyatroseverleri ağırlayacak. Sergilenecek oyunlar şu şekilde:
Yüz Yılın Evi - GalataPerform
Yan Rol - Başak Kara
Aspargandis - Şehrin Azizleri
Eylül - Sfrpztf
Paravanlar - K! Kültüral Performing Arts
Yalınayak Müzikhol - Altıdan Sonra Tiyatro, Kumbaracı 50
Ölümün Uykudaki Duruşu - Karart Kültür Sanat
Macbeth Mutfakta - KadroPA
Kreutzer Sonat - Versus Tiyatro
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