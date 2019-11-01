Gupse hayal gücünüzü gıdıklamaya geliyor

Gupse Özay

Kadınlar güldüremez diyenlere inat senelerdir seyircisini güldüren hem oyuncu hem de senarist Gupse Özay çocuklar için kaleme aldığı kitapları ile bu kez bambaşka bir yerden yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Doğan Egmont’tan yayımlanan ‘Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı’ ile ‘Jüpi ve Komşu Teyzenin Terlikleri’, başkahramanı Jüpi’nin eğlence dolu macerasını anlatıyor.

Jüpi’nin anne ve babasıyla birlikte yaşadığı küçük mutlu dünyasında akıl almaz maceraların ardı arkası kesilmiyor. Fakat önce Jüpi’den biraz bahsetmek gerek. En sevdiği yemek bezelye olan Jüpi’nin en büyük hayali günün birinde uzaya gidebilmektir ve tahmin edileceği üzere en sevdiği gezegen de Jüpiter. Müzik dinlemeyi, annesinin ona kitap okumasını ve hayvanları çok seven Jüpi’miz -çünkü kitabı elinize alır almaz kendisini sevip sahipleniveriyorsunuz- devamlı evde oturup televizyon seyretmektense, sokaklarda koşup oynamayı tercih etmektedir. Hal böyle olunca mahallenin teyzelerinden esnafına, kuşlarından köpeklerine pek çok arkadaşı ve anlatacak çok fazla hikâyesi vardır.



MUTSUZ BİR BIYIK...

Mutsuz bir bıyığı kim yerinde tutabilir? Ya da eğer terlik çiftlerinden birisi sıkılıp dolaşmaya çıkmak isterse ona kim engel olabilir? Jüpi’nin aşırı eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. ‘Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı’ ile başlayacak olursak; bir sabah, babası omlet yapacağı için bakkala giden Jüpi, uyuklayan bakkal amcanın mutsuz bıyığıyla karşılaşır. Bakkal amcanın derin uykusunu fırsat bilen bıyık, zıp diye fırlayıp yollara düşünce, onu ait olduğu yere geri götürmek de Jüpi’ye düşer. Tabii o sırada bıyığın peşinde mahalleyi talan eden Jüpi, o sırada binbir türlü komik olaya da tanıklık eder.

İkinci kitap ‘Jüpi ve Komşu Teyzenin Konuşan Terlikleri’nde ise misafirliğe gelen komşu teyzenin terliklerinin iki tekinden birinin bulunduğu yerden hiç memnun olmadığını görürüz. Evde kös kös oturmaktansa sokakta dolaşmak isteyen bu haylaz terlik hop diye fırlayıp kendini sokağa atınca Jüpi de komşu teyze durumu fark etmeden onu geri getirme telaşına düşer. Bu sırada mahallenin kuşlarından kedilerine hepsiyle muhabbete giren Jüpi’nin bu hikâyesi, aynı zamanda okurlarına “nasıl göründüğün değil, ne kadar eğlendiğin daha önemli” mesajı veriyor.



HEM EĞLENCELİ HEM ZEKİCE

‘Jüpi’ kitaplarının en güzel taraflarından biri, çocukların hayal gücünü gıdıklarken bir yandan da onlara oyun oynamanın güzelliğini hatırlatıyor olması. Mahalle kültürünün ve sokakta oynayan çocuk görüntüsünün biraz mazide kaldığı günümüzde o sıcaklığı tekrar çağrıştıran bu iki hikâye de okurunu yaratıcılık konusunda teşvik ediyor. Önemli olan hayata nasıl baktığınız olduğuna göre, gün içinde gördüğünüz en ufak şeyi bile bir anda bir oyuna dönüştürmek de mümkün. Kitabın göze çarpan bir diğer yanı ise her daim dayatılan cinsiyet rollerine meydan okuyan ve babanın yemek yapması gibi ne yazık ki kitaplardan çok da alışkın olmadığımız şeyleri göze sokmadan sunuyor olması. Dilek Altıntaş Birben’in resimlediği kitaplar, hikâyeyi daha da canlı kılıyor. Çocuk edebiyatına şimdiden yepyeni bir karakter hediye eden Özay, umarız serinin devamını da getirir.







JÜPİ VE KOMŞU TEYZENİN KONUŞAN TERLİKLERİ

JÜPİ VE BAKKAL AMCANIN TONTON BIYIĞI

Gupse Özay

Resimleyen: Dilek Altıntaş Birben

Doğan Egmont, 2019

32 sayfa, 27 TL

(her bir kitap)