Genç kalemler yaratıcı yazarlık festivalinde buluşuyor
Antalya’da Doğa Koleji tarafından düzenlenen Türkiye Geneli 4. Yaratıcı Yazarlık Festivaline, duayen yazarlar ile genç yazar adayları bir araya geliyor.
Doğa Koleji'nin Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerinden öğrenci ve öğretmenin katıldığı festivalde çocuk edebiyatının önde gelen isimleri yer alıyor. 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.
Çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural'ın onur konuğu olarak katılacağı festivalde on altı yazar eğitmen olarak yer alacak. Sabri Ugan, Ömür Kurt, Ceren Kerimoğlu, Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Uğur Önver, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu gibi usta kalemlerden yaratıcı yazarlık eğitimi alacak öğrenciler, Türkçeyi doğru, etkili, güzel kullanma; yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerileri kazanırken ekip çalışması bilincini de edinecek.
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