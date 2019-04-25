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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Genç kalemler yaratıcı yazarlık festivalinde buluşuyor

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Genç kalemler yaratıcı yazarlık festivalinde buluşuyor

Antalya’da Doğa Koleji tarafından düzenlenen Türkiye Geneli 4. Yaratıcı Yazarlık Festivaline, duayen yazarlar ile genç yazar adayları bir araya geliyor.

Doğa Koleji'nin Türkiye’nin dört bir yanındaki kampüslerinden öğrenci ve öğretmenin katıldığı festivalde çocuk edebiyatının önde gelen isimleri yer alıyor. 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural'ın onur konuğu olarak katılacağı festivalde on altı yazar eğitmen olarak yer alacak. Sabri Ugan, Ömür Kurt, Ceren Kerimoğlu, Mavisel Yener, Habib Bektaş, Hidayet Karakuş, Koray Avcı Çakman, Renan Özdemir, Dr. Nilay Yılmaz, Toprak Işık, Osman Torun, Uğur Önver, Almıla Aydın, Pelin Güneş ve Sinem Çelebioğlu gibi usta kalemlerden yaratıcı yazarlık eğitimi alacak öğrenciler, Türkçeyi doğru, etkili, güzel kullanma; yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel düşünme becerileri kazanırken ekip çalışması bilincini de edinecek.

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