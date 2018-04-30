Geleceğin yazarları buluşuyor!
Doğa Koleji tarafından düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin üçüncüsü 1-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.
Türkiye'de ilk defa Doğa Koleji tarafından düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Festivali'nin üçüncüsü 1-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Gülten Dayıoğlu’nun 'Onur Konuğu' olarak katılacağı festivalde 1100 öğrenci yazarlık için ilk adımı atacaklar. Dayıoğlu’nun yanı sıra pek çok yazar ve akademisyenin katılacağı festivalde yazarlar öğrencilerle birebir yazma çalışmaları yaparak onlara yol haritası sunacak.
Festivalin sonunda yaratıcı, eleştirel, sorgulayıcı düşünme becerileri kazanması hedeflenen öğrencilerin kendilerini yazarak ifade etme becerileri de gelişecek.
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