Floransa çalınan eseri istiyor
Floransa'da bulunan Uffuzi Müzesi, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı sırasında çalınan Hollandalı Ressam Jan van Huysum'un 'Vazodaki Çiçekler' eserinin iadesini talep etti.
İTALYA’nın Floransa kentinde bulunan dünyaca ünlü Uffizi Müzesi, 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çalınan ve şimdi bir Alman ailenin koleksiyonunda bulunan 18. yüzyılda yaşamış Hollanalı ressam Jan van Huysum’un ‘Vazoda Çiçekler’ eserinin iadesi için Almanya’ya başvuruda bulundu. Uffizi Müzesi’nin direktörü ve sanat tarihçisi Eike Schmidt, savaş sırasında İtalya’nın Almanya ile çatışma yaşadığı Nazi döneminde 47x35 cm. ebadındaki eserin kaybolduğunu ve bu sırada Almanya’ya götürüldüğünü iddia etti. Tablo ilk olarak Floransa’da 1824 yılında sergilenmişti. Tabloyu elinde bulunduran ve ismi açıklanmayan ailenin, tablonun geri gönderilmesi karşılığında para talep ettiği belirtildi. Schmidt, aynı zamanda savaş sırasında çalınan ve Almanya’ya getirilen eserlerin araştırılmasını ve sahiplerine geri göndermek üzere çalışma başlatılması gerektiğini savundu.
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