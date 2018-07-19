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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
19.07.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Eviner ve Cennetoğlu Liverpool Bienali’nde

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Eviner ve Cennetoğlu Liverpool Bienali’nde

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Liverpool Bienali, Türkiye’den İnci Eviner ve Banu Cennetoğlu’nu ağırlıyor.

‘Beautiful world, where are you?’ (Güzel dünya, neredesin?) başlığı altında günümüzün sosyal, politik ve ekonomik meselelerini tartışmaya açan 10. Liverpool Bienali, Türkiye’den İnci Eviner ve Banu Cennetoğlu’nun işlerini ağırlıyor.

Kitty Scott ve Sally Tallant küratörlüğünde düzenlenen bienal için ‘Reenactment of Heaven’ isimli bir film üreten Eviner, Saha’nın üretim desteği verdiği çalışmasında cennet fikri üzerine yoğunlaşıyor. ‘Erkek bakışı’nın hâkim olduğu toplumda kadının rolünü araştıran Eviner, kadının genellikle sadakat ve saygıyla bağdaştırılan bir alan olan cennetteki yerini sorguluyor. Sanatçı, kadınları baskıya karşı mücadelelerinde yüreklendirmeyi amaçlayarak filminde kadın dansçılarla işbirliği yapıyor.

Banu Cennetoğlu ise 1993’den bu yana Avrupa’ya göç ederken hayatını kaybeden 34 bin 361 mülteci ve göçmenin bilgisinin yer aldığı ‘The List - Liste’ adlı çalışmasıyla bienale katılıyor. Bienal, 28 Ekim’e kadar devam edecek.

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