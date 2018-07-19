Eviner ve Cennetoğlu Liverpool Bienali’nde
Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Liverpool Bienali, Türkiye’den İnci Eviner ve Banu Cennetoğlu’nu ağırlıyor.
‘Beautiful world, where are you?’ (Güzel dünya, neredesin?) başlığı altında günümüzün sosyal, politik ve ekonomik meselelerini tartışmaya açan 10. Liverpool Bienali, Türkiye’den İnci Eviner ve Banu Cennetoğlu’nun işlerini ağırlıyor.
Kitty Scott ve Sally Tallant küratörlüğünde düzenlenen bienal için ‘Reenactment of Heaven’ isimli bir film üreten Eviner, Saha’nın üretim desteği verdiği çalışmasında cennet fikri üzerine yoğunlaşıyor. ‘Erkek bakışı’nın hâkim olduğu toplumda kadının rolünü araştıran Eviner, kadının genellikle sadakat ve saygıyla bağdaştırılan bir alan olan cennetteki yerini sorguluyor. Sanatçı, kadınları baskıya karşı mücadelelerinde yüreklendirmeyi amaçlayarak filminde kadın dansçılarla işbirliği yapıyor.
Banu Cennetoğlu ise 1993’den bu yana Avrupa’ya göç ederken hayatını kaybeden 34 bin 361 mülteci ve göçmenin bilgisinin yer aldığı ‘The List - Liste’ adlı çalışmasıyla bienale katılıyor. Bienal, 28 Ekim’e kadar devam edecek.
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