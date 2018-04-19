En pasaklı ve en sevilen: Floddertje

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ dgulyilmaz@gmail.com
19.04.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

En pasaklı ve en sevilen: Floddertje

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En pasaklı ve en sevilen: Floddertje

Çocuk edebiyatının gelmiş geçmiş en pasaklı ve en sevilen karakterlerinden Floddertje ile tanışmaya hazır mısınız?

Yaramazlığın ve kirlenmenin hakkını sonuna kadar veren Floddertje, en fazla yarım saat temiz kalabiliyor. Bu yüzden sürekli köpeğiyle birlikte yakalarından ve enselerinden tutulup banyoya götürülüyorlar. Köpeği Smeekeers da en az onun kadar pasaklı. Öyle ki, misafirler gelene kadar temiz kalmaları için odaya kapatılsalar bile bir yolunu bulup başlarından aşağı iki kova boyayı boca etmeyi başarabiliyorlar. Üstelik tüm bunları bile isteye Çocuk edebiyatının gelmiş geçmiş en pasaklı ve en sevilen karakterlerinden Floddertje ile tanışmaya hazır mısınız? de yapmıyorlar. Onlar kirlenmemek için çabaladıkça terslikler onları buluyor. Ve her defasında Floodertje tüm masumluğu, şaşkınlığı ve en çok da kiri pası içinde öylece kalakalıyor.
Bazen annesine yakalanmadan kendi başına temizlenmeye çalışıyor, bu sefer de olmadık işler açıyor başına. On beş şişe deterjanı küvete boşaltınca kasabayı köpük basıyor, ahali alarma geçiyor tabii ki. Ama kaderin cilvesi işte; pasaklılığıyla ün salmış Floddertje sayesinde kent en temiz gününü yaşıyor.
Bir de kendiyle barışık halleri var ki imrenmemek elde değil. Saçlarını, annesinin istediği gibi, “olabilecek en kısa” şekilde kestirmek için kuaföre gittiğinde bunun kellik olduğunu öğreniyor. Peki, ne yapıyor dersiniz? Hiç tereddüt etmeden, “ha evet, güzel olur,” diyor. Arkadaşlarının alaycı kahkahalarına karşılık o daha çok gülüyor ve noktayı koyuyor: “Oh nasıl da ferahladım.” Şaşakalan çocuklar da kuaförün yolunu tutuyorlar o zaman. Alın size on beş kel çocuk ve bir kel köpek.
Yemek yapmaya çalışırken her yeri domates püresine bulasa da köpeğinin tasması kaybolunca daktilo şeridininden tasma yapsa da ona kızmak ne mümkün. Olsa olsa, kirlenmekten korkmadan doyasıya yaramazlık yapmak istersiniz.
Hollanda çocuk edebiyatının kraliçesi olarak kabul edilen, Andersen Ödülü dahil pek çok ödüle layık görülen Annie Schmidt’e detaylarla dolu, rengârenk çizimleriyle Fiep Westendorp eşlik ediyor.

FLODDERTJE  En pasaklı ve en sevilen: Floddertje
Annie M.G. Schmidt
Resimleyen: Fiep Westendorp
Çeviren: Erhan Gürer
Can Çocuk, 2018
96 sayfa, 18 TL.

 

 

 

KÜRESEL BİR SAFARİ!
‘Sümük Neden Yeşildir?’ kitabının yazarı Glen Murphy, bir nevi sohbet şeklinde ilerleyen kitabıyla okurları milyarlarca yıl öncesine götürüyor ve ‘evrim’ konusunu olabilecek en eğlenceli ve komik şekilde anlatıyor.
“Bir şeyi ilk olarak canlı yapan şey nedir?” sorusundan başlayıp modern insana uzanan bir küresel safariye çıkıyoruz. Canlıların sınıflandırılması, birbirleriyle olan ilişkileri, isimlendirilmesi gibi genel konular arasındaki birbirinden ilginç bilgiler kitabı bir solukta okunur kılıyor.
Bencil gen nedir, atalarımız tam olarak neydi, memelileri sürüngenlerden üstün yapan nedir, mikserden geçirsen bile yaşamına devam eden zombi canlılar hangileridir, balıkların ayakları ne zaman çıktı... Bunlardan sadece birkaçı. Pek çoğunun cevabını öğrendiğimizde “yok artık” demekten kendimizi alamıyoruz. Devekuşu ve tavuklar, dinozorların torunlarıymış, salyangozların dillerinde binlerce dişleri varmış, desem yeterli olur sanırım.


EVRİM En pasaklı ve en sevilen: Floddertje
DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAMIN TAM HİKÂYESİ
Glenn Murphy
Çeviren: Emre Yavuz
İş Kültür, 2018
164 sayfa, 12 TL.

 

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