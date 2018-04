En pasaklı ve en sevilen: Floddertje

Yaramazlığın ve kirlenmenin hakkını sonuna kadar veren Floddertje, en fazla yarım saat temiz kalabiliyor. Bu yüzden sürekli köpeğiyle birlikte yakalarından ve enselerinden tutulup banyoya götürülüyorlar. Köpeği Smeekeers da en az onun kadar pasaklı. Öyle ki, misafirler gelene kadar temiz kalmaları için odaya kapatılsalar bile bir yolunu bulup başlarından aşağı iki kova boyayı boca etmeyi başarabiliyorlar. Üstelik tüm bunları bile isteye Çocuk edebiyatının gelmiş geçmiş en pasaklı ve en sevilen karakterlerinden Floddertje ile tanışmaya hazır mısınız? de yapmıyorlar. Onlar kirlenmemek için çabaladıkça terslikler onları buluyor. Ve her defasında Floodertje tüm masumluğu, şaşkınlığı ve en çok da kiri pası içinde öylece kalakalıyor.

Bazen annesine yakalanmadan kendi başına temizlenmeye çalışıyor, bu sefer de olmadık işler açıyor başına. On beş şişe deterjanı küvete boşaltınca kasabayı köpük basıyor, ahali alarma geçiyor tabii ki. Ama kaderin cilvesi işte; pasaklılığıyla ün salmış Floddertje sayesinde kent en temiz gününü yaşıyor.

Bir de kendiyle barışık halleri var ki imrenmemek elde değil. Saçlarını, annesinin istediği gibi, “olabilecek en kısa” şekilde kestirmek için kuaföre gittiğinde bunun kellik olduğunu öğreniyor. Peki, ne yapıyor dersiniz? Hiç tereddüt etmeden, “ha evet, güzel olur,” diyor. Arkadaşlarının alaycı kahkahalarına karşılık o daha çok gülüyor ve noktayı koyuyor: “Oh nasıl da ferahladım.” Şaşakalan çocuklar da kuaförün yolunu tutuyorlar o zaman. Alın size on beş kel çocuk ve bir kel köpek.

Yemek yapmaya çalışırken her yeri domates püresine bulasa da köpeğinin tasması kaybolunca daktilo şeridininden tasma yapsa da ona kızmak ne mümkün. Olsa olsa, kirlenmekten korkmadan doyasıya yaramazlık yapmak istersiniz.

Hollanda çocuk edebiyatının kraliçesi olarak kabul edilen, Andersen Ödülü dahil pek çok ödüle layık görülen Annie Schmidt’e detaylarla dolu, rengârenk çizimleriyle Fiep Westendorp eşlik ediyor.

FLODDERTJE

Annie M.G. Schmidt

Resimleyen: Fiep Westendorp

Çeviren: Erhan Gürer

Can Çocuk, 2018

96 sayfa, 18 TL.

KÜRESEL BİR SAFARİ!

‘Sümük Neden Yeşildir?’ kitabının yazarı Glen Murphy, bir nevi sohbet şeklinde ilerleyen kitabıyla okurları milyarlarca yıl öncesine götürüyor ve ‘evrim’ konusunu olabilecek en eğlenceli ve komik şekilde anlatıyor.

“Bir şeyi ilk olarak canlı yapan şey nedir?” sorusundan başlayıp modern insana uzanan bir küresel safariye çıkıyoruz. Canlıların sınıflandırılması, birbirleriyle olan ilişkileri, isimlendirilmesi gibi genel konular arasındaki birbirinden ilginç bilgiler kitabı bir solukta okunur kılıyor.

Bencil gen nedir, atalarımız tam olarak neydi, memelileri sürüngenlerden üstün yapan nedir, mikserden geçirsen bile yaşamına devam eden zombi canlılar hangileridir, balıkların ayakları ne zaman çıktı... Bunlardan sadece birkaçı. Pek çoğunun cevabını öğrendiğimizde “yok artık” demekten kendimizi alamıyoruz. Devekuşu ve tavuklar, dinozorların torunlarıymış, salyangozların dillerinde binlerce dişleri varmış, desem yeterli olur sanırım.



EVRİM

DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAMIN TAM HİKÂYESİ

Glenn Murphy

Çeviren: Emre Yavuz

İş Kültür, 2018

164 sayfa, 12 TL.