Efes kazıları imza bekliyor
Son dönemde siyasi sorunlar sebebiyle kazı izni iptal edilen Avusturya ekibi için Dışişleri Bakanlığı’ndan onay çıktı. İzin için yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un imzası bekleniyor.
2016 yılında kazı sezonunun bitmesine iki ay kala Dışişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Efes arkeoloji kazılarını durdurmuştu. Temmuz ayı sonlarında Avusturya’nın başkenti Viyana’daki havaalanında Türkiye karşıtı ilanların asılmasının ardından arkeolojik kazılar iptal edildi. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü adına kazı başkanı Doç. Dr. Sabine Ladstatter’in yürüttüğü kazılar o tarihten itibaren kesildi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı’nın onay vermesi ile birlikte kazılar yeniden başlayacak. Kazı izni yeni bakan Mehmet Ersoy’un imzasına kaldı.
EFES MÜZESİ’NE VERİLDİ
Avusturya Kazı Evi’nin Efes antik kenti kazı alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve söz konusu kazının kapatılmasına ilişkin tüm işlemleri yaparak kazı alanını Efes Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 2017 yılında da kazılar Efes Müze’si müdürlüğü denetiminde sürdü.
CAMİ KRİZİ
Bu yıl Bakanlar Kurulu kararıyla yabancı ülkelerin 32 antik kentte arkeolojik kazı çalışması yürütmesine izin verildi. Almanya, İtalya, ABD, Belçika, İsviçre, Fransa, Japonya ve Kanada üniversitelerine ait arkeolojik kazıların pek çoğunda sezon açıldı. Avusturya kazı ekibi için de Dış-
işleri Bakanlığı’ndan onay çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da izni vereceği sırada geçen Haziran ayında bu kez Avusturya’da cami krizi patlak verdi. Avusturya İçişleri Bakanlığı ve Kültür Dairesi 7 caminin kapatılacağını açıkladı. Kapatma kararı alınan camiler arasında Viyana Nizam-ı Âlem Camisi de bulunuyordu. Ayrıca Diyanet’e bağlı olarak faaliyet gösteren Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği’nin (ATİB) 11 imamı hakkında da sınır dışı işlemi başlatıldı. Türkiye’nin sert tepki vermesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş kazı iznini onaylamadı. Bakanlık yetkilileri Dışişleri Bakanlığı’nın kazı iznini verdiğini belirterek yeni bakan Mehmet Ersoy’un imzasının beklendiğini söyledi.
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