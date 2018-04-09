Edebiyat Nobeli tehlikede

EDEBİYAT Nobeli’ni veren İsveç Akademisi tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. New York Times’ın haberine göre akademinin 18 üyesinden üçü istifa ederken bir diğer üyenin de istifası gündemde. İstifa zincirinin fitilini yakan ise bir taciz skandalı oldu. Hollywood’da patlak veren #MeToo hareketinin ardından kasım ayında ortaya çıkan skandal, İsveç Akademisi ile sıkı bir kurumsal ilişki içinde olan, ülkenin kültür dünyasının önde gelen isimlerinden Jean-Claude Arnault’nun 18 kadını taciz ettiği iddiasıyla baş gösterdi. Akademi üyeleri Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Peter Englund cuma günü istifalarını açıklarken, Sara Stridsberg de istifayı düşündüğünü duyurdu. İsveç Akademisi üyeleri ömür boyu üye oldukları için, istifadan boşalan yerlerinin boş kalması söz konusu. Daha fazla üyenin ayrılması durumunda, akademinin yeni üye seçimi için gerekli olan 12 üyelik yeter çoğunluğu sağlaması da mümkün olmayacak.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan Nobel Ödülü Komiyesi Başkanı Per Wästberg ise “Nobel Ödülü için salt çoğunluk yeterli, sekiz üye mevcut olduğunda toplantı yeter sayısına ulaşmış oluyoruz” açıklamasını yaparak Nobel Ödülü’nün risk altında olmadığı belirtti.

İsveç gazetesi Dagens Nyheter’ın, Jean-Claude Arnault hakkında yazdığı taciz suçlamaları üzerine Arnault’nun avukatı Bjorn Hurtig, müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiği açıklamasını yapmıştı. Arnault, İsveç’in kültürel hayatına açılan kapı olarak görülen ve İsveç Akademisi’nden de finansal destek alan ‘Forum’ adlı kültür kulübünü eşi, şair Katarina Frostenson ile birlikte işletiyor. Arnault’ın eşi Frostenson da akademi üyesi.