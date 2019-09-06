Dünyadan daha ucuz
Türkiye'de müze giriş ücretlerinin pahalı olduğu yönündeki tartışmalar aralıksız sürüyor. En pahalı müze giriş ücreti Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Efes Örenyeri için 72 lira olarak belirlendi. Pamukkale Örenyeri 60 lira, Çanakkale Troya Müzesi, İstanbul İslam Eserleri Müzesi, Antalya Perge ve Apendos ise 42 liraya gezilebiliyor. Ancak Müzekart uygulaması ile bir müze giriş ücretine bir yıl boyunca 300’den fazla müze ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Bu yıl 500 binden fazla Müzekart satıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, müze haline getirilmiş tarihi binalar ve düzenlenmiş örenyerlerine giriş ücreti 15 Temmuz 2019’de güncellendi. Güncellemede, giriş ücretlerinde yüzde 50’inin üzerinde artış yapıldı.
EN AVANTAJLI MÜZEKART
18 yaş altı TC vatandaşları, 65 yaş üstü TC vatandaşları, gaziler, engelliler ve refakatçileri, er ve erbaşlar, yerli yabancı basın kartı sahipleri, konsolosluk ve Kültür Bakanlığı çalışanları müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor. Yine Türk vatandaşları bir yıl boyunca tüm müzeleri aynı müzeyi iki kezle sınırlı olmak üzere 70 lira karşılığında aldıkları Müzekart ile ziyaret edebiliyor. 18 yaş üstü öğrenciler 30 lira karşılığında indirimli Müzekart sahibi oluyor. Ayrıca İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgesi ile Kapadokya bölgesindeki tüm müzelerde geçerli olan Museumpass kartlar ile 220 liraya satılıyor. Bu kartlarda ilk kullanımdan sonra 5 gün geçerli oluyor.
EKSTRA ÜCRET ALINIYOR
Topkapı Sarayı içindeki Harem Dairesi, Aya İrini Anıtı, Efes Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise için ayrı bilet uygulaması var. En çok tartışma da buralarda yaşanıyor. Topkapı Sarayı’na bilet ya da Müzekart ile giren ziyaretçi Harem Dairesi için ayrıca 42 lira ödemek zorunda kalıyor.
ORTALAMA 15 EURO
Tüm Avrupa ülkelerinde müze fiyatları ortalama 15 Euro’dan satılıyor. Louvre Müzesi 15 Euro, Berlin Pergamon 12 Euro, Madrid Prado Müzesi 16 Euro, Pompei antik kenti 13 Euro, Vatikan Müzesi 16 Euro karşılığında geziliyor.
MÜZE KARTLARININ FİYATLARI
Müzekart - 70 lira
İndirimli Müzekart - 30 lira
Museumpass İstanbul - 220 lira
Museumpass Ege - 220 lira
Museumpass Akdeniz - 220 lira
Museumpass Kapadokya - 130 lira
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle