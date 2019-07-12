Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDoğaya, hayal gücüne dönmek için davet...
GeriKitap Sanat Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ - dgulyilmaz@gmail.com
12.07.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...

Sema Aslan, Topur’daki Dünya’da insanın kendine dönmesi, iç sesine, doğaya ve hayal gücüne kulak vermesi çağrısında bulunuyor.

Sema Aslan’ın yarattığı dünya bizi en eski arkadaşımız, cancağızımız, içimizdeki sesle tanıştırırken damağımızda unutulmaz bir edebi tat bırakıyor. Coğrafya, ev, sırlar hakkındaki hikâye bütün yerlerden başka, bambaşka bir yere, Topur’a götürüyor okurları. İki yanında kavak ağaçlarının zincir olup uzandığı, Topur Dağı’nı arkasına alan yol boyunca ilerleyerek varılan bir köy burası.

Sözlerin rüzgârla savrulduğu, yağmurun upuzun bir çizgi gibi yağdığı, öbek öbek dizilmiş kavaklardan ve geride dimdik duran dağdan başka hiçbir şey yokmuş izlenimi veren, durup uzun uzun izlediğinizde ise her şeyi unutup sadece sesleri ve hatta olmayan sesleri de duyabileceğiniz Topur, köyün ninelerinin anlattığı efsanelerle cisimleşiyor. Sanki başka bir dünya, başka bir zaman akıyor orada. Dünyanın neresinde durduğunuza, nereden baktığınıza göre değişen kavranması zor bir uzaklıkta olduğu da söylenebilir.

Topur’daki dünyayı oraya sonradan yerleşen gezgin bir çiftin kızları olan İpek’ten dinliyor ve dağın eteklerinde oynarken bulduğu hayali arkadaşı Kadife ile tanışmalarına tanıklık ediyoruz. İpek, Kadife ile harika vakit geçiriyor ama kimsenin görüp duymadığı biriyle arkadaşlık ettiğini, malum sebeplerle, anne-babasından gizliyor. Ta ki, annesiyle babasının Topur’a yerleştikten sonra değişen hayatlarını, birbirinden renkli hikâyelerini ve sırlarını öğrenene kadar.

Sema Aslan, mekâna bağlı olarak doğrusallıktan uzaklaşıp döngüselleşen, dolayısıyla yavaşlayan farklı bir zaman algısı yaratıyor ‘Topur’daki Dünya’da. Bu döngüselliği insanın kendine dönmesi, iç sesine, doğaya ve hayal gücüne kulak vermesi izliyor. Aslan’ın masalsı dilini Seda Mit’in birbirinden güzel desenleri tamamlıyor.

Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...
TOPUR’DAKİ
DÜNYA

Sema Aslan
Resimleyen: Seda Mit
İletişim Yayınları, 2019
52 sayfa, 18 TL

 

Ayının derdini duymak isteyen yok mu?

“Küçük bir sorunum var” diyor ayı. Ve dediğine diyeceğine de pişman oluyor, çünkü hiç kimse lafını bitirmesine izin vermiyor. Görünen o ki, herkes her şeyin en iyisini biliyor, leb demeden leblebiyi anlıyor aklınca; dinlemeye ne hacet, kimsenin vakti yok!

Mucit bir çift kanat takıyor ayıya; kocaman bir ayı hafiflemekten başka ne isteyebilir ki? Terzi, ayının atkıdan, şapkacıysa şapkadan başka bir ihtiyacı olamayacağına adı gibi emin. Doktor birkaç vitamini, gözlükçü havalı bir gözlüğü, balcı bir koca kavanoz balı eline tutuşturup gönderiyor. Gerçek sorunsa orada öylece duruyor. Eskisinden daha üzücü, daha ağır üstelik. Bir tarafta dinlemeyi bilmeyenlerin yüklediği gereksiz eşyaların ağırlığı, diğer tarafta paylaşamamanın, anlaşılamamanın verdiği ağırlık, yalnızlık ve umutsuzlukla kalakalıyor ayıcık.

Ta ki minik bir sinek çıkıp derdini sorana kadar. Öyle naif, içten, pürdikkat soruyor ki, zaman ayırmanın, arkadaşlığın, karşıdakine kulak vermenin büyüsü yayılıyor sohbetlerinden.

Doğaya, hayal gücüne dönmek için davet...
KÜÇÜK BİR SORUNUM
VAR DEDİ AYI

Heinz Janisch
Resimleyen: Silke
Leffler
Çeviren: Gaye Yeşim
Sezer
YKY, 2019
28 sayfa, 24 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle