Diyarbakır 7’nci Kitap Fuarı rekor katılımla sona erdi
Diyarbakır’da bu yıl Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) desteği ile düzenlenen 7’nci Diyarbakır Kitap Fuarı sona erdi. Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarı 175 bin üzerinde kitapsever ağırladı.
28 Eylül’de açılışı yapılan fuar, 6 Ekim’de sonlandı. Kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle hafta sonunda yoğunlaştı. 'Yazının Kadim Coğrafyası' sloganıyla düzenlenen fuara bu yıl katılımcı yayınevi sayısı 160’a çıktı. Fuar boyunca düzenlenen 75 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz yıl 6 gün süren fuar, 109.161 kitapsevere ulaştı. Ziyaretçilerin 16.893’ü fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. 142 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. 250 yazarın katıldığı fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları, ödül töreni, belgesel, şiir dinletisi, imza ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
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