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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
07.10.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Diyarbakır 7’nci Kitap Fuarı rekor katılımla sona erdi

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Diyarbakır 7’nci Kitap Fuarı rekor katılımla sona erdi

Diyarbakır’da bu yıl Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) desteği ile düzenlenen 7’nci Diyarbakır Kitap Fuarı sona erdi. Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarı 175 bin üzerinde kitapsever ağırladı.

28 Eylül’de açılışı yapılan fuar, 6 Ekim’de sonlandı. Kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle hafta sonunda yoğunlaştı. 'Yazının Kadim Coğrafyası' sloganıyla düzenlenen fuara bu yıl katılımcı yayınevi sayısı 160’a çıktı. Fuar boyunca düzenlenen 75 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz yıl 6 gün süren fuar, 109.161 kitapsevere ulaştı. Ziyaretçilerin 16.893’ü fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. 142 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. 250 yazarın katıldığı fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları, ödül töreni, belgesel, şiir dinletisi, imza ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

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