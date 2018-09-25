Diyarbakır 4 yıl sonra kitap fuarına kavuştu
TÜYAP ile Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliğiyle çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını kitapseverlere açtı.
Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen fuar 30 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.
Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 142 yayınevi yer alırken, 65 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak. Aralarında Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Dilara Keskin, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Zeynep Sevde, Murat Özyaşar, Kadir Yıldırım, Kerimcan Akduman, İlkay Marangoz, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.
'Gittin ki, Tez Gelesin' Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan sergisi
Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, yazar Mıgırdiç Margosyan’ı onur konuğu olarak ağırlayacak. Fuar süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak. Fuar kapsamında Yusuf Kenan Beysülen’in yönettiği “Gâvur Mahallesi” Mıgırdiç Margosyan Belgeseli gösterimi de gerçekleşecektir. Margosyan adına TÜYAP tarafından bir armağan kitap hazırlanırken aynı zamanda kitap alıntıları ve fotoğraf albümünden oluşan “Gittin ki, Tez Gelesin” Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan sergisi de okurlarla buluşacak.
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