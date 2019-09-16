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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Denizbank Çocuk Operası'ndan yeni eser: Papagenolar

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Denizbank Çocuk Operası'ndan yeni eser: Papagenolar

Denizbank Çocuk Operası çocukları yeni eseri ‘Papagenolar’ ile buluşturmaya hazır. Eser 22 Eylül ve 5 Ekim’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.

Denizbank Çocuk Operası, çocukları operayla tanıştırmak üzere yeni sezona ‘Papagenolar’ adlı eserle başlıyor. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla sahneye konan ‘Papagenolar’a, Avrasya Oda Orkestrası eşlik edecek. Temsilde yer alan çocuk korosunu ise ülkemizin yetiştirdiği en önemli çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırıyor.
W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan ‘Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan ‘Papagenolar’da özenle seçilmiş aryalar Türkçe seslendiriliyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı operada hikâye Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor. Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle daha da güzelleştiğini, kötü bile olsa her insanın içinde mutlaka bir iyilik kırıntısı olduğunu ve bu iyiliği ortaya çıkarmak için yine sevgi ile yaklaşmak gerektiğini anlatan ‘Papagenolar’, tüm çocuklara ve ebeveynlere operanın en eğlenceli halini sunmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.
‘Papagenolar’ Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde 22 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Biletler Zorlu PSM Gişesi ve Biletix’te...  

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