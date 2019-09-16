Denizbank Çocuk Operası'ndan yeni eser: Papagenolar
Denizbank Çocuk Operası çocukları yeni eseri ‘Papagenolar’ ile buluşturmaya hazır. Eser 22 Eylül ve 5 Ekim’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.
Denizbank Çocuk Operası, çocukları operayla tanıştırmak üzere yeni sezona ‘Papagenolar’ adlı eserle başlıyor. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla sahneye konan ‘Papagenolar’a, Avrasya Oda Orkestrası eşlik edecek. Temsilde yer alan çocuk korosunu ise ülkemizin yetiştirdiği en önemli çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırıyor.
W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden biri olan ‘Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak kurgulanan ‘Papagenolar’da özenle seçilmiş aryalar Türkçe seslendiriliyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı operada hikâye Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor. Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle daha da güzelleştiğini, kötü bile olsa her insanın içinde mutlaka bir iyilik kırıntısı olduğunu ve bu iyiliği ortaya çıkarmak için yine sevgi ile yaklaşmak gerektiğini anlatan ‘Papagenolar’, tüm çocuklara ve ebeveynlere operanın en eğlenceli halini sunmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.
‘Papagenolar’ Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde 22 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Biletler Zorlu PSM Gişesi ve Biletix’te...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle