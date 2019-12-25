Çukurova 13. Kitap Fuarı yaklaşıyor

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Çukurova Kitap Fuarı’nda düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaktır.

Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Ercan Kesal, Feyza Hepçilingirler, Arif Keskiner, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan, Altan Öymen, İpek Ongun, Atilla Yeşilada, Enver Aysever, Ahmet Telli, Mine Söğüt, Adnan Özyalçıner, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Aydın Ilgaz, Sevil Atasoy, Sima Özkan, Şükrü Erbaş, Yavuz Bahadıroğlu, Nazlı Çevik Azazi, Saygı Öztürk, Behiç Ak, Aytül Akal, Doğu Yücel, Mete Yarar, Judith Malika Liberman, Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Esin Pervane, Zafer Algöz, Can Yılmaz ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00 - 20.00 arasında ziyaret edilebilir. Son gün kapanış saati ise 19.00’dur.