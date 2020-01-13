Çukurova 13. Kitap Fuarı sona erdi

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile işbirliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 13. Kitap Fuarı, 12 Ocak 2020 Pazar akşamı saat 19.00'da 368.334 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi. Ziyaretçilerin 59.215'i fuarı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrencilerdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.

Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Çukurova Kitap Fuarı, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen imza günleri ve kültür etkinliklerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.