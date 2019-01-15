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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (AA)
15.01.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

CRR Türk Müziği Topluluğu'ndan konser

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CRR Türk Müziği Topluluğu'ndan konser

 Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, 'Issız Gecede Ben Yine' isimli konserle yarın, müzikseverlerle bir araya gelecek.

Hakan Talu'nun şefliğini üstlendiği CRR Türk Müziği Topluluğu  yarın saat 20.00'de,  'Issız Gecede Ben Yine' isimli konser gerçekleştirecek. Konserde, Türk Müziği'nde Batı tarzı değişimin başladığı 1800'li yılların son çeyreğinden, 1950'lere kadar bestelenen eserler dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
Dönemin bestekarlarından Kaptanzade Ali Rıza Bey, Neveser Kökdeş, Ali Rıfat Çağatay, Muhlis Sabahattin Ezgi ve Refik Fersan'dan 'Çoban Yıldızı Gibi', 'Akasyalar Altında', 'Meyl Edip Bir Gül-i Zare', 'Hatırla Ey Peri' ve 'Yaktı Cihanı Ateşin' gibi şarkılar koro ve solo olarak  seslendirilecek. Ayrıca, Refif Fersan'a ait saz eserleri de icra edilecek.
Konserde ses sanatçıları İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel sahne alacak.
Sanatçılara kanunda Mesut Halili, udta Bilen Işıktaş, viyolonselde Volkan Ertem, viyolada Atalay Durmaz, kemençede Ömer Aşçıoğlu, neyde Ahmet Toz ve ritimde Serdar Bişiren eşlik edecek. 

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