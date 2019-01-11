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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çocuklar sanatı teknolojiyle üretecek: Robotlar sanat yapar mı

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Çocuklar sanatı teknolojiyle üretecek: Robotlar sanat yapar mı

İSTANBUL Modern’in, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Art Maker Lab Öğrenme Merkezi faaliyete girdi.

Müzenin Beyoğlu’ndaki geçici mekânında oluşturulan merkez, 7-15 yaş arası çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunuyor. ‘Robotlar Sanat Yapar mı?’ ve ‘Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri’ adlı iki farklı eğitim etkinliğini içeren program, pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün eğitim kurumları ve hafta sonları bireysel katılımcılar için ücretsiz gerçekleştirilecek.

Merkezin tanıtımında konuşan İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, projenin çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik alanlarındaki kabiliyetlerinin arttırılması konusunda özgün ve öncü sanat eğitimi modeli sunduğunu söyledi. Çalıkoğlu, “Art Maker Lab, İngiltere’deki British Museum ile Tate Britain’de düzenlenen atölye alanları gibi sınırlı sayıdaki uluslararası yenilikçi örnek arasında yer alıyor. Müzelerde teknoloji temelli sanat eğitimi uygulamalarına farklı bir boyut kazandırıp bu alanda üretilebilecek projelere ilham vereceğine inandığımız Art Maker Lab’i 23 bini aşkın çocuk ve gence ücretsiz olarak ulaştıracağız” dedi.

TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRİLEN SANAT

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temelinde nitelikli insan kaynağı yattığına dikkat çeken İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin “Bu projeyle çocuklarımızın yenilikçi ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

 

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