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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

China Moses ve Tindersticks konserlerinin biletleri satışta

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China Moses ve Tindersticks konserlerinin biletleri satışta

İş Sanat’ta 20’nci sezon devam ediyor. Müzik dünyasında, isimlerinden söz ettiren China Moses ve Tindersticks şubat ayının konserleri arasında yer alıyor. Konserlerin biletleri bugün (2 Aralık) satışa çıktı.

China Moses, caz, R&B, soul ve blues repertuvarına sahip bir vokal. İlk single'ı 'Time'ı çıkardığında henüz 16 yaşında olan China Moses, bu çalışmasıyla Fransa'da başarı ve ün elde edip dikkatleri üzerine topladı. 
'Crazy Blues' albümü The Times gazetesi tarafından 2013 yılının en iyi 100 albümü arasında gösterildi. Vokal yeteneğinin yanı sıra prodüktörlük ve şarkı yazarlığı da yapan sanatçı, hayranı olduğu Dinah Washington anısına 'This One's for Dinah' isimli albümüyle caz sahnelerindeki varlığını güçlendirdi. China Moses, 5 Şubat Çarşamba akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak.

Nottingham çıkışlı İngiliz grup ise, rock alt yapılarını caz ve blues öğelerle birleştirerek kendine özgü bir tarz yarattı. Önce Asphalt Ribbons adı altında toplanan grup, 1992 yılında Alman yapımı bir kibrit kutusundan ilham alarak şimdiki adını aldı. Şarkı sözlerini şiirsel bir dille aktaran bağımsız müziğin temsilcilerinden Tindersticks, 27 yıllık müzik kariyerinde aralarında 'Curtains', 'Simple Pleasure', 'Falling Down a Mountain', 'The Something Rain' ve 'The Waiting Room'un da bulunduğu 18 albüme, 25 single’a ve EP’ye imza attı. Stuart A. Staples’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren grup, Fransız yönetmen Claire Denis’in 'Trouble Every Day' (2001) ve 'Nénette Et Boni'(1997) filmlerine yaptıkları müziklerle hem müzik hem de sinema dünyasına damga vurdu. Geçen yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan, ödüllü 'High Life'ın soundtrackini de besteleyen Tindersticks, 'No Treasure But Hope' adlı son albümünün dünya turnesi kapsamında 15 Şubat Cumartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahne alacak.

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