Charles Aznavour hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız şarkıcı ve söz yazarı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi.
Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Charles Aznavour, 22 Mayıs 1924 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Fransa’ya Gürcistan’dan göç eden babası Michael Aznavourian şarkıcı, İzmir'den göç eden annesi Knar Baghdasarian ise oyuncuydu.
Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz dokuz yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı.
Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu. Piaf’la birlikte Amerika’ya ve Avrupa’nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcı haline geldi.
Altı dilde (Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça) şarkı söyleyebilen Aznavour, bugüne dek, altmışa yakın filmde rol aldı, yüzlerce beste yaptı ve şarkı sözleri yazdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle